Mercedes-Autohaus Jürgens: Mitarbeiter machen ärgerliche Entdeckung an Luxus-Autos

Hoher Schaden in Lüdenscheid

+ © picture alliance / dpa Zwei Mercedes-Pkw wurden von Unbekannten ausgeschlachtet. © picture alliance / dpa

Ärger am Morgen: Mitarbeiter des Mercedes-Autohauses Jürgens in Lüdenscheid entdeckten am Montagmorgen die Spuren eines dreisten Diebstahls am Wochenende. Der Schaden geht in die tausende.