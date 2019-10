Spaziergänger macht gruseligen Fund auf Friedhof

„In meinen Augen ist das Grabschändung"

+ © privat Menschliche Überreste fand ein Spaziergänger auf dem Friedhof an der Straße Zum Weißen Pferd. © privat

Lüdenscheid – Einen gruseligen Fund machte ein Spaziergänger am Wochenende in einem Gebüsch am Neuen evangelischen Friedhof an der Straße Zum Weißen Pferd. In frisch ausgehobener Erde lagen menschliche Überreste, darunter Teile eines Schädels und ein Oberschenkelknochen.