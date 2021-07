Eine Welle der Hilfsbereitschaft rollt durch den MK

Unterstützung für die Opfer des Hochwassers

+ © Cornelius Popovici Die Welle der Hilfsbereitschaft rollt an. © Cornelius Popovici

In Lüdenscheid und im gesamten Märkischen Kreis hat das Unwetter der vergangenen Tage große Schäden angerichtet. Die Hilfsbereitschaft unter den Lüdenscheidern ist groß. Sowohl die Stadtverwaltung als auch andere Organisationen erreichen zahlreiche Anfragen, wie man die Opfer des Hochwassers unterstützen kann.

Neben zahlreichen überörtlichen Hilfsorganisationen, an die man spenden kann, kooperiert die Stadt Lüdenscheid vor Ort mit dem Caritasverband Altena-Lüdenscheid und der Hilfsorganisation Hardcore Help Foundation. Diese haben Spendenkonten eingerichtet und unterstützen mit ihren Spenden gezielt Betroffene vor Ort. Die entsprechenden Spendenkonten sind unten aufgelistet.

Sachspenden: Angebote per E-Mail melden

Darüber hinaus gibt es viele Angebote für Sachspenden. „Wir sind sehr dankbar für die zahlreichen Angebote, die uns und unsere Partner erreichen“, so Bürgermeister Sebastian Wagemeyer. Zunächst müsse man sich aber in den kommenden Tagen einen Überblick verschaffen, was konkret benötigt wird. Die Stadt Lüdenscheid bittet daher um Verständnis, dass es derzeit keine Anlaufstelle für Sachspenden gibt.