"Mensch Moni": 30 Autoren erinnern an verstorbene Pfarrerin

Ihr katholischer Amtskollege Johannes Broxtermann hat es sich zur Aufgabe gemacht, an die beliebte Pfarrerin aus Oberrahmede zu erinnern und mehr als 30 Autoren aus ihrem Umfeld gewonnen, die einen Beitrag zu einem Gedenkbuch verfasst haben.

Kürzlich holte Broxtermann selbst die Bücher in der Druckerei von Reinhard Neufert ab, um sie an die Verkaufsstellen zu liefern.

+ „Mensch Moni“ erinnert an die Pastorin. © Görlitzer

Das Buch „Mensch Moni“ gibt es ab Mittwoch, 1. Juli, bei Thalia im Stern-Center, im Kreiskirchenamt an der Hohfuhrstraße, Im Gemeindebüro Oberrahmede am Rathmecker Weg, im Pfarrbüro von St. Medardus an der Jockuschstraße und in Beates Kerzenladen an der Paulinenstraße. Es kostet 10 Euro, wobei der Erlös für den Obdachlosenfreundeskreis bestimmt ist.