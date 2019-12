Mensch Altstadt, du bist so vielseitig!

In der Vorweihnachtszeit lädt die Lüdenscheider Altstadt ganz besonders zu einem Besuch ein.

Die historischen Altstadtgassen und auch der Graf-Engelbert-Platz sind stimmungsvoll beleuchtet und es gibt viel zu entdecken. Am Wochenende erwartet die Besucher außerdem ein besonderer Höhepunkt: der 3. historische Weihnachtsmarkt in der Altstadt rund um die Erlöserkirche.

Volles Engagement für die Altstadt

+ © Marit Schulte - Stadt Lüdenscheid

Für ihren Weihnachtsmarkt engagieren sich die Altstädter mit Herzblut, allen voran die Mitglieder des Altstadtvereins. Jeden Mittwoch treffen sie sich, um den Besuchermagnet Weihnachtsmarkt zu planen. „Vom Stromanschluss bis zum Auftritt des Blasorchesters muss alles bedacht werden“, so die Vereinsvorsitzende Sigrid Schroeder.

Shoppen in urigen Gassen

Ob am kommenden Wochenende oder an jedem anderen Tag: Weihnachtsgeschenke mit dem besonderen Etwas finden sich in den inhabergeführten Geschäften in der Altstadt – von liebevoll gestalteten Deko-Artikeln über trendbewusste Mode bis hin zu individuell gestaltetem Schmuck. Es lohnt sich, auch einmal von der Haupteinkaufsstraße, der Wilhelmstraße, in eine der Altstadtgassen abzubiegen – auch am verkaufsoffenen Sonntag am 8. Dezember.

Für jeden Geschmack

+ © Marit Schulte - Stadt Lüdenscheid

Auch für einen kulinarischen Abstecher ist die Altstadt gut. In Lüdenscheid gerösteten Kaffee oder ein Stück hausgemachte Torte genießen, in einem alten Gewölbe dinieren, einen veganen Imbiss zwischendurch oder einen der besten Burger des Bundeslandes probieren – für jeden findet sich hier etwas Leckeres!

Oder darf es etwas Kultur sein?

Rund um den Weihnachtsmarkt in der Altstadt Lüdenscheid kommen außerdem auch Musikliebhaber am Wochenende auf ihre Kosten: Die Konzerte der Musikschul-Ensembles und „Orgelmusik aus Finnland“, die in der Erlöserkirche stattfinden, werden nach draußen übertragen. Auch das Kulturhaus Lüdenscheid und die Lüdenscheider Altstadtbühne bieten ein vielfältiges kulturelles Programm in der Weihnachtszeit. Also: Machen Sie sich auf in die Altstadt! Hier gibt es auch in der Vorweihnachtszeit viel zu entdecken.

Das Projekt „Mensch Altstadt“

Mensch Altstadt“: So lautet der Slogan, der für die Erneuerung der Altstadt von Lüdenscheid steht. In den kommenden Jahren wird hier eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, um den historischen Kern der Stadt zu stärken und aufzuwerten.

www.mensch-altstadt.de