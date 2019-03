"Kunst gegen Bares": Wer ist das größte Kapitalistenschwein?

Lüdenscheid – „Kunst gegen Bares 4.0“ – eine ungewöhnliche Veranstaltung an einem ungewöhnlichen Ort. Am Samstag, 5. April, beginnt in der Phänomenta die mittlerweile vierte Auflage der Show.

Einmal mehr stehen sechs Künstler auf der Bühne, und einer von ihnen wird das „Kapitalistenschwein“ des Abends – derjenige, in dessen Sparschwein sich das meiste Geld ansammelt.

Im Jahr 2007 fand die erste Kunst gegen Bares in Köln statt. Mittlerweile gibt es das Konzept in vielen Städten und Dörfern. Im letzten Jahr startete das Konzept „Kunst gegen Bares“ mit zwei Veranstaltungen in der Phänomenta durch und lockte mehrere hundert Fans ins Science Center.

Auch in diesem Jahr gab's bereits eine Show, bei der Simon Slomma, der als letzter Künstler auftrat und dann das fetteste Schweinchen mit nach Hause nehmen durfte. Die Zuschauer waren sich am Ende einig: „Unglaublich, wie es eine einzelne Person im karierten Hemd anstellt, soviel sinnvollen Klamauk und Blödsinn in so kurzer Zeit einfach mal rauszuhauen.“

Für 2019 ist eine ganze Reihe mit insgesamt sechs Veranstaltungen in der Phänomenta Lüdenscheid geplant. Veranstaltet und moderiert wird „Kunst gegen Bares“ von Melina Fuhrmann und Nando Andreas, in der Bergstadt bekannt als das Duo „HonigMut“.

„Kunst gegen Bares“ ist eine offene Bühne für Künstler jeden Genres. Jeder Künstler bekommt ein Sparschwein, das die Zuschauer füttern dürfen. Das Geld wird ohne Abzüge an die Künstler weitergereicht. Der Gedanke, der dahinter steht: Man möchte den Künstlern das Gefühl geben, dass sich eine gute Leistung auf der Bühne unmittelbar im Geldbeutel bemerkbar machen kann.

Die sechs Künstler aus den Bereichen Comedy, Musik und Poetry treten jeweils zehn bis zwölf Minuten auf. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn der Show um 20 Uhr. Karten sind ab sofort im Handel und kosten im Vorverkauf 6,50 Euro bei Lotto Nitsch. An der Abendkasse sind acht Euro fällig.

Termin Samstag, 6. April, ab 20 Uhr in der Phänomenta (Einlass 19.30 Uhr).