Melina Fuhrmann und Nando Andreas suchen "Kapitalistenschwein"

Marco Weissenberg will die Gäste in der Phänomenta mit Zaubertricks verblüffen.

Lüdenscheid – Verblüffende Zaubertricks, Poetry Slam und jede Menge zum Lachen – das sind die Zutaten, aus denen die mittlerweile fünfte Auflage des Formates „Kunst gegen Bares“ gemacht wird. Am Freitagabend treffen sich die Teilnehmer mit – so hoffen die Initiatoren Melina Fuhrmann und Nando Andreas – jeder Menge gut gelaunter Gäste in der Phänomenta, um einmal mehr das „Kapitalistenschwein des Abends“ herauszufinden.

Künstler aus den Bereichen Comedy, Musik und Poetry treten morgen Abend in der Phänomenta zwischen zehn und 12 Minuten auf. Jeder von ihnen hat am Ende der Show ein eigenes Sparschwein, das die Zuschauer mit Geld füttern dürfen. Denn so wird entschieden, wer „Kapitalistenschwein des Abends“ wird. Das Geld, was in die jeweiligen Sparschweine kommt, geht ohne Abzüge an die Künstler.

Moderiert wird die Show wie immer von Melina Fuhrmann und Nando Andreas, dem Duo „HonigMut“. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn gegen 20 Uhr. Mit dabei sind Künstler wie Dennis Grundt (Comedian), Jan Preuß (Comedian), Marco Weissenberg (Zauberer), der Poetry Slammer Stef und auch Christofer mit F (Poetry). Über sich sagt er: „Am 8. Januar 2009 hatte ich mich zum allerersten Mal und aus (fast) heiterem Himmel auf eine Poetry-Slam-Bühne getraut. Das war in der Heldenbar im Grillo-Theater in Essen. Um sicherzustellen, dass man meinen Namen richtig schrieb, stellte ich mich spontan als Christofer mit F vor. Es blieb dabei.“

Dennis Grundt philosophiert über Paare, Friseure, stabile Bärte, Kinder, Eltern, Hunde, Frauen oder Männer beim Friseur, über Alltagssituationen, stressige Saunabesuche, Fotos bei Rossmann ausdrucken und Spielabende unter Cannabiseinfluss. Jan Preuß steht seit acht Jahren auf den Stand-Up-Bühnen des Landes und ist gern gesehener Gast bei bekannten Comedyshows. Seit 2014 ist Stef auf Poetry-Slam-Bühnen unterwegs, zuerst nur in München, inzwischen überall. Er war Teilnehmer des NRW- Slam 2017 und der deutschsprachigen Meisterschaften 2017.

Der Zauberer Marco Weissenberg wird sein Publikum mit seinen magischen Tricks verblüffen. Er gehört zu den Zauberern, die am Fronleichnamstag im CVJM-Heim an der Mathildenstraße ein weiteres Mal in Lüdenscheid auftreten werden – wir berichteten. Karten sind zu haben im Vorverkauf für 6,50 Euro bei Lotto Nitsch, in der Phänomenta und im Klein-Oho im Stern Center, gegebenenfalls plus Vorverkaufsgebühr. An der Abendkasse in der Phänomenta kosten die Tickets acht Euro.