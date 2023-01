Mehrwegpflicht auch für Fast-Food-Ketten: So groß ist die Nachfrage in Lüdenscheid

Von: Leon Malte Cilsik

Die stellvertretende Restaurantleiterin Beatrix Nöldner präsentiert die neuen Mehrweg-Becher im McDonalds an der Bräuckenstraße. © Cedric Nougrigat

Nach der Einführung der Mehrwegpflicht ab dem 1. Januar 2023 ist die Neugier in den Lüdenscheider Fast-Food-Ketten zum Jahresstart groß.

Lüdenscheid – Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs verkaufen, sind seit dem Jahresbeginn verpflichtet, ihre Produkte sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Betroffen sind vor allem größere Läden und Ketten, wo daher die Neugier zum Jahresstart bei Gastronomen und Kunden hoch ist.

„Die Nachfrage nach den neuen Verpackungen war in den ersten Tagen wirklich enorm“, sagt Ulrich Wienkötter, Franchise-Nehmer mehrerer McDonalds-Filialen in Lüdenscheid und Werdohl. Die Fast-Food-Kette bietet fortan ihre Softdrinks und auch Eis in Mehrwegbechern für ein Pfandgeld von zwei Euro an. Burger, Pommes und Co gibt’s auch weiterhin in den bekannten – kunststofffreien – Pappverpackungen.

„Ich glaube nach der großen medialen Aufmerksamkeit treibt viele Menschen aktuell noch die Neugier an, bei manchen ist es sicherlich auch die Sammelleidenschaft. Ob die Nachfrage weiter so hoch bleibt und die Mehrwegpflicht damit zu einem nachhaltigen Umdenken bei den Kunden führt, werden die kommenden Wochen zeigen“, sagt Wienkötter.

Ebenso gespannt sei der Franchise-Nehmer darauf, wie die Bereitschaft zur Rückgabe der Mehrwegverpackungen – welche prinzipiell bei allen McDonalds-Filialen in Deutschland möglich ist – ausfallen wird. „Auch da haben wir keinerlei Erfahrungswerte, belastbare Zahlen gibt es schlicht noch nicht“, sagt Wienkötter, „Bisher haben wir aber keinen Grund zur Beschwerde, der administrative Mehraufwand für unsere Mitarbeiter hält sich in Grenzen.“

Burger King setzt auf Recup

Anders als McDonalds hat Burger King kein eigenes Mehrwegsystem implementiert, sondern kooperiert seit dem Jahreswechsel mit dem in der Gastronomie bekannten Unternehmen Recup, wie Thomas Leun, Geschäftsführer der Lüdenscheider Filiale, erklärt. Für einen Euro Pfand können die Kunden dort fortan Getränke und Eis im gleichnamigen Recup bestellen und diesen hinterher nicht nur bei allen deutschen Burger-King-Filialen, sondern bei sämtlichen Recup-Partnerunternehmen abgeben.

Und davon gibt es auch in Lüdenscheid bereits mehrere, unter anderem die Shell-Tankstelle an der Paulmannshöher Straße, die Sportklinik Hellersen oder den Denns Biomarkt (wir berichteten). Alle Partnerbetriebe sind auf der Recup-Webseite einsehbar.

Die Befürchtung, die Mehrwegpflicht könne zu weiteren Preissteigerungen in der Gastronomie führen, da es keine Preisunterschiede zum Einweg geben darf, teilen weder Leun noch Wienkötter. So sagt der Burger-King-Geschäftsführer: „Unsere Pfandlösung beugt einem solchen Mechanismus vor. Außerdem haben die Materialkosten im Einwegbereich während des vergangenen Jahres ohnehin deutlich zugenommen und unterscheiden sich kaum noch von der Mehrweg-Alternative.“

Stellungnahme des Dehoga

Doch nicht nur Fast-Food- Restaurants und Imbisse müssen ihren Kunden ab sofort eine Mehrweg-Alternative bieten, auch für klassische Gastronomiebetriebe gilt diese Regelung. Etwas skeptischer, aber nicht weniger gespannt als Wienkötter und Leun blickt daher Lars Martin, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Hagen, auf die nächsten Wochen: „Grundsätzlich begrüßen wir natürlich sinnvolle Maßnahmen zum Schutz der Umwelt. Aber gerade vor diesem Hintergrund finde ich es etwas fragwürdig, wenn kleine Imbisse, in denen häufig eine große Menge Verpackungsmüll entsteht, ausgeschlossen werden, während die klassische Gastronomie, deren Kerngeschäft meistens nicht das Essen zum Mitnehmen ist, sich umstellen muss.“

Nach mittlerweile drei krisengeplagten Jahren seien die Einstiegskosten und der entstehende Mehraufwand für viele Gastronomen nicht zu unterschätzende Hürden. „Ob es sich lohnt und die Mehrwegalternativen gut angenommen werden, bleibt abzuwarten. Zum Jahresstart war die Nachfrage bei unserer Klientel eher verhalten.“

Doch auch Martin schließt nicht aus, dass die Mehrwegpflicht langfristig ein Erfolg werden könnte, wenn mit der Zeit auf „beiden Seiten ein Bewusstsein“ dafür geschaffen wird. „Das wird aber wohl noch mindestens ein halbes Jahr dauern. Bis dahin werden sich die unterschiedlichen Systeme der Gastronomiebetriebe auch eingespielt haben und wir können uns ein fundiertes Urteil bilden.“