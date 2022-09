Mehrere Wölfe in Lüdenscheid? Fünf Schafe getötet

Von: Olaf Moos

Teilen

Karsten Pieper stieß am Donnerstagnachmittag auf die teils übel zugerichteten Kadaver seiner Shropshire-Schafe. Nur drei Tiere seiner kleinen Herde überlebten unverletzt. © Olaf Moos

Ein blutiges Gemetzel in einer kleinen Schafherde erschüttert die friedliche Idylle in der Ortschaft Stillebeul, oberhalb der Versetalsperre. Hobby-Landwirt Karsten Pieper (51) beklagt den Verlust von fünf Schafen. Der Lüdenscheider ist sicher: „Das war nicht nur ein Wolf, das müssen mehrere gewesen sein.“

Lüdenscheid - Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) ist eingeschaltet. Ein Wolfsberater hat DNA-Proben von den gerissenen Schafen genommen und Bissspuren dokumentiert.

Damit liegt der zunächst unbestätigte Verdacht nahe, dass Wölfe auf Lüdenscheider Stadtgebiet angekommen sind. Bislang gibt es in der Kreisstadt keine registrierte Wolfssichtung. Die letzte von fünf bestätigten Meldungen des Lanuv für den Märkischen Kreis stammt vom 12. März dieses Jahres und bezieht sich auf eine „Sichtbeobachtung“ an der Nordhelle.

Unter anderem versteht sich die Familie Pieper als Weihnachtsbaum-Produzent. Damit er den Unkrautbewuchs in seiner Schonung nicht mit Herbiziden bekämpfen muss, hat der Hobby-Landwirt Schafe gekauft. Es handelt sich um englische Shropshire-Schafe – die einzige Rasse, die keine Baumtriebe verbeißt, sondern sich ausschließlich von Gräsern und Unkräutern ernährt.

Noch am Mittwochabend, berichtet der 51-Jährige, habe er auf der weitläufigen Weide nahe seinem Bauernhaus nach dem Rechten geschaut, die Tränke überprüft und seine Tiere durchgezählt. Am Donnerstag gegen 16 Uhr stand er vor den übel zugerichteten Kadavern von fünf seiner neun Schafe. Sie lagen auf der Wiese verstreut. Ein schwer verletztes weiteres Schaf brachte der Tierhalter umgehend in den Stall.



Die Spuren im Gras deuten darauf hin, dass die Schrop-shires in wilder Flucht um ihr Leben gerannt sind. Karsten Pieper: „Es sieht so aus, als ob eines der Tiere mehrere Meter geschleift wurde.“ Abgerissene Fellfetzen am Boden kennzeichnen die Schleifspur. Das lässt ihn vermuten, dass es sich um mehrere Angreifer gehandelt haben muss. „So ein Schaf wird bis zu 80 Kilogramm schwer.“



Ob es wirklich Wölfe waren oder streunende Hunde, darüber gibt es noch keine sicheren Erkenntnisse. Gegen 20 Uhr am Donnerstag traf der Wolfberater in Stillebeul ein und dokumentierte den Nutztierriss. Die Ergebnisse der DNA-Proben aus Haaren, Kot, Blut oder Speichelresten der Angreifer sowie die Fotos vom „Tatort“ werden analysiert und beim Lanuv in Recklinghausen landen.



Das Landesamt hat die Arbeitsgemeinschaft „Wolf in NRW“ gegründet. Ziel sei es, „Konzepte zu erarbeiten, die ein möglichst konfliktarmes Nebeneinander von Mensch und Wolf gewährleisten sollen“, teilt das Lanuv mit. Dessen Sprecher Wilhelm Deitermann erklärt: „Ob Wölfe zum Abschuss freigegeben werden sollten, das ist eher ein politisches Thema.“

Für Karsten Pieper, selbst Jäger, ist die Sache spätestens seit dem Riss seiner Schafe klar. Er wirkt erschüttert, als er einen der Kadaver betrachtet. Der große Bock war ihm ans Herz gewachsen. Piepers Tochter hat ihn Hugo genannt. Hugo lebte noch, als der Bauer ihn fand, war aber lebensgefährlich verwundet. Er hat ihn mit einem Genickschuss erlöst. Pieper schluckt hart: „Ich musste dreimal ansetzen, bevor ich abdrücken konnte.“