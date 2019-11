Mehrere Unfälle in Lüdenscheid: Kind angefahren, Auto über die Straße geschleudert

Lüdenscheid - Mehrere Verkehrsunfälle gab es am Wochenende in Lüdenscheid. Unter anderem wurde ein elfjähriges Kind von einem Auto angefahren und ein anderer Wagen schleuderte bei einem Crash über die Straße auf eine Verkehrsinsel.

Gegen 7.45 Uhr verließ ein 11-jähriger Schüler am Freitag an der Haltestelle "Kreuzweg" an der Werdohler Straße den Linienbus. Der Junge ging über die Straße und wurde dabei nach Angaben der Polizei von dem Wagen eines 25-jährigen Mannes aus Nettetal angefahren. Der Fahrer war auf der Werdohler Straße in Richtung Worthkreuz unterwegs. Dieser hatte den Jungen nach Angaben der Polizei übersehen.

Trotz seiner Vollbremsung wurde das Kind bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Es wurde zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auto wird auf Verkehrsinsel geschleudert

An der Kreuzung Honseler Bruch / Glatzer Straße stießen am Samstag eine 35-jährige Lüdenscheiderin und eine 21-jährige Lüdenscheiderin mit ihren Autos zusammen. Gegen 13.55 Uhr wollte die 32-Jährige die Kreuzung überqueren und auf der Bromberger Straße weiterfahren.

Dabei missachtete sie ein Stoppschild. In der Kreuzungsmitte prallten die Autos zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen der 35-Jährigen auf eine Verkehrsinsel geschleudert und beschädigte einen Absperrpfosten. Die Frau wurde leicht verletzt.

Auch andere Unfälle gab es im MK in den vergangene Tagen. Ein Junge stürzte metertief von einem Balkon. Auf der Landstraße 323bei Meinerzhagen und auf der A44 wurden bei Unfällen mehrere Menschen verletzt.