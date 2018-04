Mehrere Schlägereien beschäftigen Polizei am Wochenende

Lüdenscheid - Mehrere Schlägereien mit einigen Verletzten beschäftigte die Polizei in Lüdenscheid am Wochenende.

Gegen 5.45 Uhr gerieten am Sonntag im Rahmen von Feierlichkeiten in einem Kulturzentrum an der Altenaer Straße mehrere Personen aneinander und schlugen mit Fäusten aufeinander ein.

Nach Angaben der Polizei gingen die Beamten sofort dazwischen und brachten zwei Lüdenscheider, 23 und 24 Jahre, zu Boden. Diese wehrten sich heftig, indem sie die Polizisten massiv traten und schlugen, heißt es. Die Beamten behalfen sich mit Reizgas sowie einem „Einsatzmehrzweckstock“ und fesselten die Männer.

Polizei fordert Verstärkung an

Drei weitere Männer aus Lüdenscheid, 22, 23 und 27 Jahre alt, hätten versucht, darauf einzuwirken. Auch gegen sie musste die Polizei nach eigenen Angaben Reizgas einsetzen. Die Polizei forderte Verstärkung und einen Rettungsdienst an.

Hintergrund war wohl, dass eine Gruppe junger Männer die Feier wegen verbaler Streitigkeiten verlassen sollte. Sie gerieten daraufhin mit dem Sicherheitsdienst aneinander. Die Polizei sprach drei Platzverweise aus. Der 23-jährige Lüdenscheider wurde in Gewahrsam genommen. Der 24-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Sie fertigten Strafanzeigen wegen Körperverletzung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte an.

Erst Streit, dann Schlägerei

Ebenfalls am Sonntag, gegen 4.45 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung an einer Diskothek am Rathausplatz. Mehrere Personen seien dort erst in Streit und dann in einer Schlägerei aneinander geraten, teilte die Polizei mit.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, habe ein 26-jähriger Lüdenscheider versucht, einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu schlagen. Sie konnten den Angriff verhindern und den Angreifer zu Boden zu bringen, der sich mit Schlägen wehrte.

Der alkoholisierte Mann kam in Gewahrsam und blieb bis zu seiner Ausnüchterung in der Zelle. Auch ihn erwarte ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Männer geraten in Notaufnahme aneinander

In der Notaufnahme des Klinikums gerieten am Sonntag gegen 2.15 Uhr zwei Männer aus Lüdenscheid, 44 und 37 Jahre, aneinander. Wie die Polizei mitteilte, schlugen sie im Verlauf des Streits aufeinander ein. Dabei wurden beide leicht verletzt.

Während der Schlägerei stießen sie gegen einen Schrank, auf dem ein Drucker stand. Dieser fiel um und das Gerät zu Boden, wobei es beschädigt wurde, heißt es weiter. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Die Hintergründe des Streits seien noch nicht geklärt. Die beiden Männer erwarte ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

