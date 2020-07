Mehrere hundert Euro! Stadt verhängt Bußgeld an Urlauberin aus Risikogebiet

An die aktuellen Regelungen für Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten erinnert jetzt auch noch einmal die Stadt Lüdenscheid in einer Mitteilung. Nach der Rückkehr muss das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises unverzüglich kontaktiert werden.

Ein Verstoß gegen die Vorgaben der Corona-Einreiseverordnung des Landes NRW kann richtig teuer werden. So drohen etwa Bußgelder von bis zu 10.000 Euro, wenn sich jemand nicht an die Quarantäne-Pflicht hält. Gar 25.000 Euro können es werden, sollte ein Rückkehrer aus einem Risikogebiet die Vorgaben missachten und zur Arbeit gehen.

Das Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid appelliert an alle Bürger, die Regelungen der Einreiseverordnung ernst zu nehmen und zu befolgen: „Wir möchten solche Bußgelder nicht erheben, sind aber bei Verstößen dazu verpflichtet und werden das auch konsequent tun.“ Bislang hat das Ordnungsamt ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro gegen eine Lüdenscheiderin verhängt.

Die Frau hatte sich nach der Rückkehr aus einem als Risikogebiet eingestuften Land weder beim Ordnungsamt gemeldet noch an die häusliche Quarantäne gehalten. Ein Anwohner hatte die Behörden informiert. Auf Anordnung des Gesundheitsamtes muss die Bürgerin nun zu Hause bleiben. Das Ergebnis des in Lüdenscheid vorgenommenen Tests auf eine Infektion mit dem Corona-Virus steht noch aus.

Die Stadt Lüdenscheid verweist auf die Homepage des Robert-Koch-Instituts. Dort findet sich eine fortlaufend aktualisierte Liste aller Länder, die die Bundesregierung als Risikogebiete einstuft. Im Märkischen Kreis betrifft das vor allem Rückkehrer aus der Türkei. Wer aus einem solchem Land zurückkehrt, muss sich auf direktem Weg nach Hause begeben und umgehend beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises melden.

+ Das Corona-Testzentrum im Flughafen Düsseldorf © picture alliance/dpa

Die Behörde entscheidet dann über das weitere Vorgehen. In der Regel ist eine Quarantäne erforderlich, die 14 Tage gilt – und per Ordnungsverfügung auch formal angeordnet wird. Das Ordnungsamt kontrolliert in diesem Zeitraum in unregelmäßigen Abständen, ob sich Betroffene zu Hause aufhalten. Besuch ist in dieser Zeit nicht erlaubt.