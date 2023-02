Mehrere Fälle im MK: Warnung vor untergeschobenem Anbieterwechsel

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Die Beratungsstelle Lüdenscheid der Verbraucherzentrale NRW warnt eindringlich davor, am Telefon angeblichen Mitarbeitern der Stadtwerke Auskunft über Gerätenummern von Gas- und Stromzählern im Haushalt mitzuteilen.

Lüdenscheid - Viola Link von der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale erklärt, dass seit Anfang des Jahres mehrfach Fälle bekannt geworden seien, bei denen mit den am Telefon genannten Daten ungewollte Vertragswechsel bei den Energiezulieferern vorgenommen worden seien.

„Die Leute am anderen Ende der Leitung, die sich auch als Mitarbeiter von Mark-E oder den Stadtwerken ausgeben, sind Werber von Subunternehmen, die beispielsweise für Energieanbieter wie Primastrom oder Mivolta tätig sind“, erklärt Viola Link. Es handele sich also nicht um Mitarbeiter der Firmen selbst, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen versuchten, an die Daten der Verbraucher zu kommen.

Mehrere Fälle im MK: Warnung vor untergeschobenem Anbieterwechsel

Hätten die Werber bei einem dieser „Cold Calls“ erst einmal Namen, Adresse, Energieanbieter und Zählernummer in Erfahrung gebracht, so dauere es nicht lang und die Geschädigten bekämen von ihrem bisherigen Energieanbieter per Post eine Kündigungsbestätigung. „Es gibt neben der derzeit geballt auftretenden Masche noch Fälle, in denen die Angerufenen via SMS einem Vertragswechsel zustimmen sollen“, so Viola Link.

Das perfide an der Masche sei, dass bei „untergeschobenen Anbieterwechseln“ die Unterlagen in schriftlicher Form erst nach dem unbemerkten Vertragsabschluss in der Post landeten und von den Verbrauchern dann oft als nicht weiter wichtig erachtet würden. „Das Problem ist, dass die Zeit für das gesetzlich festgelegte 14-tägige Widerspruchsrecht unbemerkt verstreicht“, sagt Link. Aus aktuellem Anlass verweist sie auf den Ratgeberleitfaden „Was tun, wenn Ihnen ein Energievertrag untergeschoben wurde?“ auf www.verbraucherzentrale.de.