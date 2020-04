Mehrere Brände in kurzer Zeit in einer Stadt im MK - die Polizei ermittelt

Lüdenscheid – Mehrmals musste die Feuerwehr am Wochenende ausrücken – allerdings verliefen alle Einsätze glimpflich.

Bereits am Samstag wurden die Einsatzkräfte wegen eines Unfalls auf der A45 alarmiert. Am Sonntag folgte eine Alarmierung wegen Rauchentwicklung in einer Fabrikhalle an der Altenaer Straße. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das automatische Löschsystem an der Maschine bereits weitere Schäden verhindert.

Um 14.15 Uhr musste ein brennendes Auto am Niederwehberg gelöscht werden. Als die Wehrleute anrückten, hatte das Feuer vom Motorraum auf die Fahrgastzelle übergegriffen. An der Bergstraße brannte rund anderthalb Stunden später Sperrmüll in einem Garten. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht zum Montag wurde die Feuerwehr gegen 1.30 Uhr gerufen, weil eine Gartenhütte an der Kaiserallee brennen sollte. Letztlich mussten zwei an einer Hauswand stehende Mülltonnen gelöscht werden.