Schulhof-Umbau: Mehr Vielfalt für den Tinsberg

Lüdenscheid - Winfried Lütke-Dartmann sieht die Sache so: „Das ist ein Schritt nach vorne. Für die Schule und auch für das Viertel.“ Mit diesen Worten warb der Stadtverwaltungsmann jüngst bei einer Bürger-Information für ein dieses Jahr anstehendes Bauvorhaben auf dem Pausenhof der Tinsberger Grundschule.

In dessen Zuge soll sich ein Teil des Schulhofs in ein Spiel- und Aktionsgelände verwandeln. Es handelt sich um ein bisher als Frei- und Ballspielfläche genutztes Areal, das etwas versteckt hinter dem Schulgebäude liegt. Das Projekt, das in die Zuständigkeit der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW) der Stadt fällt, steht schon länger im Raum.

So hatte im Herbst vergangenen Jahres ein Workshop auf dem Schulhof stattgefunden, bei dem Kinder und Erwachsene ihre Vorstellungen für das künftige Spielterrain einbringen konnten. Aus diesem Ideen-Pool hat Svenja Gerstenberg vom Planungsbüro Kemper in Dorsten mittlerweile ein Konzept entwickelt, das sie bei der Bürger-Anhörung präsentierte. Demnach ergibt sich folgendes Bild:

Vorgesehen auf besagtem Schulhofbereich sind ein untertunnelter Hügel nebst Kletterturm und Rutsche, ein Feld für Ballspiele, eine Spielhütte und Steinquader als Sitzgelegenheiten. Die von vielen Kindern gewünschte Schaukel soll es indes nicht geben.

Auch weil Schaukeln aus dem Blickwinkel der Planer als besonders anfällig für Zweckentfremdung gelten. Die Bauarbeiten sollen vor allem in den Sommerferien über die Bühne gehen.

Angenehm wohl aus Sicht der Stadt: 80 Prozent der gesamten Investitionssumme in Höhe von knapp 300 000 Euro fließen aus dem NRW-Landesprogramm zur „Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf.“ Die übrigen 20 Prozent – 60 000 Euro – steuert die Stadt selbst bei.

Grundsätzliche Kritik an dem Konzept kam unter den rund 20 erschienenen Bürgern an diesem Abend nicht auf. Mitunter monierten Anwohner indes, dass der leicht verborgene, aber öffentlich zugängliche Schulhof-Teil Jugendlichen traditionell als abendlicher Treffpunkt diene – inklusive Belästigungen durch Lärm und Vermüllung. Die Befürchtung der Nachbarn: Dieser Zustand könnte auch nach der Umgestaltung der Fläche so bleiben.