Mit mehr als 1,6 Promille auf der Rikscha erwischt

Lüdenscheid - Mit mehr als 1,6 Promille hat die Polizei einen Rikschafahrer bei Kontrollen in Lüdenscheid erwischt - und 65 weitere Verstöße von Verkehrsteilnehmern festgestellt und geahndet.

Insgesamt 66 Verstöße hat die Polizeiwache Lüdenscheid mit sechs Beamten des Wachdienstes und zwei Kradfahrern des Bezirks- und Schwerpunktdienstes bei Verkehrskontrollen am Freitag an verschiedenen Standorten in Lüdenscheid festgestellt und geahndet.

Ziel der Kontrollen unter der Leitung von Polizeikommissarin Vera Meiners war laut Polizeimitteilung die Überwachung der zulässigen Geschwindigkeit als auch die Überprüfung von Verkehrsteilnehmern auf Alkohol- oder Drogenkonsum.

In der Zeit von 15.40 bis 20 Uhr wurden dabei auf der Rahmedestraße insgesamt 55 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter fuhr bei erlaubten 50 Stundenkilometern (km/h) mit 88 km/h durch die Messstelle. Nach Abzug der Toleranz kommt ein Fahrverbot von einem Monat und ein Bußgeld in der Höhe von 160 Euro auf ihn zu.

Ebenfalls auf der Rahmedestraße fiel den Beamten der Fahrer eines Mofa auf. Die anschließende Überprüfung ergab Hinweise auf Drogenkonsum. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Neben dieser Strafanzeige wird eine weitere geschrieben, weil er auch noch Drogen bei sich hatte.

Im Anschluss erschien die Lebensgefährtin des Mofafahrers an der Kontrollstelle, um das Mofa zu übernehmen und nach Hause zu fahren. Auch sie stand offensichtlich unter Drogen, so dass die Fahrt untersagt werden musste.

In der Zeit von 21.25 bis 22.30 Uhr wurde die Geschwindigkeit auf der Talstraße in Höhe der bfT-Tankstelle überprüft. Dort sind 50 km/h erlaubt. Hier wurden 11 Verstöße geahndet. In einem Fall wurde die Geschwindigkeit von einem Pkw-Führer um 36 km/h überschritten. Auch ihn erwartet nach Abzug der Toleranz ein Monat Fahrverbot, Geldbuße 160 Euro.

Während der Kontrolle passierte ein junger Mann mit seinem Lastenfahrrad die Kontrollstelle. Es war nicht zu übersehen, dass er in Schlangenlinien fuhr. Der Rikscha -Fahrer wurde angehalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert oberhalb der Grenze für Radfahrer von 1,6 Promille. Dies hatte zur Folge, dass auch er sich einer Blutprobe auf der Wache unterziehen musste – eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde geschrieben.

Bei den Kontrollen wurden daneben noch Verstöße gegen die Gurtpflicht, Vorfahrt und das verbotswidrige Nutzen des Mobiltelefons geahndet.