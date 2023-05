Mehr Polizisten in Zivil im Einsatz gegen Jugendbanden

Von: Olaf Moos

Wie hier im Brighouse-Park sollen Kleinkriminelle stärker beobachtet werden – nun vermehrt auch durch zivile Einsatzkräfte der Polizeiwache. © Cedric Nougrigat

Mit einem neuen Projekt will die Lüdenscheider Polizei das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung weiter erhöhen. Nun kommen mehr Zivilbeamte gegen Gruppen randalierender Jugendlicher zum Einsatz.

Der normale Wachdienst, das bevorstehende Durchfahrtsverbot für Lkw, wiederholte Großkontrollen auf der Bedarfsumleitung, eine ausgedünnte Personaldecke und damit wachsende Überstundenberge – das sind für die Lüdenscheider Polizei aktuell drängende Themen. Trotzdem verstärkt das Team um Volker Mürmann, Leiter der Wache, seine Anstrengungen, das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen. Seit Freitag beobachten Beamte in Zivil vermehrt „delinquente Jugendbanden“ an bekannten Treffpunkten.



Nach dem tödlichen Schuss auf einen 24-Jährigen am Sauerfeld hat das Sicherheitsgefühl für Passanten und Geschäftsleute im Stadtzentrum nach Beobachtungen der Polizei gelitten. Zwar lassen sich pöbelnde Jugendliche mit dem Gewaltverbrechen vom 1. Mai laut Mürmann nicht in Zusammenhang bringen. „Aber der öffentliche Aufschrei war sehr laut.“



Nach dem „Projekt Rosengarten“, mit dem die Ordnungshüter verstärkt gegen aggressive Gruppen vorgegangen sind, sei dieser Platz „wieder zu einem sichereren und schöneren Ort“ geworden, sagt Einsatzleiter Tim Knutzen. Die nun wieder belebtere Außengastronomie trage ihren Teil dazu bei.



Doch auflösen kann die Polizei die Gruppen nicht, sagt Volker Mürmann. Die Treffpunkte haben sich vielmehr verlagert. Ob im Stadtkern, im Brighouse-Park am Sauerfeld, auf dem Spielplatz am Haus der Jugend, im Untergeschoss des Stern-Centers oder in der Kulturhaus-Tiefgarage – die zivilen Streifen der Beamten unter der Leitung von Merlin Peschel setzen demnach auf die Strategie des „Stichelns“ und „Störens“, des repressiven und niederschwelligen Einschreitens – auch bei vermeintlichen Kleinigkeiten.



Die gemeinsamen Streifen des Bezirksdienstes und städtischer Kräfte des Ordnungsamtes an Markttagen bleiben nach Mürmanns Worten fest im Dienstplan. Nun streifen Polizisten ohne Uniform zusätzlich durch die Stadt. Mit wie vielen Beamten, darüber gibt es aus strategischen Gründen keine Auskunft.



Auch mit Angaben über den Stand der Entwicklung beim Aufbau einer festen Kommunalen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Stadt sind die Verantwortlichen zurückhaltend. Klar ist nur: Es geht langsam voran. Derzeit hospitiert die städtische Bedienstete, die die Partnerschaft vorbereitet, für sechs Wochen auf der Polizeiwache. Dabei geht es um das Kennenlernen von Einsatzabläufen, Möglichkeiten der Kooperation und persönliche Kontakte, heißt es.