Mehr Pflichten für Anlieger: Unkraut jäten und Müll entfernen

Unkraut, das auf Gehwegen aus den Fugen sprießt, und Müll in manchen Bepflanzungsbereichen soll bald Anlieger entfernen.

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider sollen 2019 mehr in die Pflicht genommen werden: Eine neue Satzungsregelung soll Anlieger künftig dazu verpflichten, Unkraut und zum Teil auch Müll von den Gehwegen und dortigen Anlagen zu entfernen.

Anlass waren laut STL (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb) die Diskussionen um die zunehmende Vermüllung in der Stadt. Über die geplanten Änderungen über die Straßenreinigung und die Straßenreinigungsgebühren werden die Mitglieder des Werksausschusses des STL am Donnerstag ab 17 Uhr im Sitzungsraum des STL, Am Fuhrpark 14, abstimmen.

Gelten würde sie ab dem 1. Januar – vorbehaltlich der Zustimmung des Rats, der am 10. Dezember tagen wird. Die wichtigsten Informationen rund um die neuen Pflichten haben wir zusammengestellt.

Was kommt konkret auf Anlieger zu?

Im Grunde konkretisiert die neue Satzungsregelung die bisherige Reinigungspflicht: Anlieger, die zur Reinigung ihrer Gehwege und Fahrbahn verpflichtet sind, müssen künftig nicht nur Kehricht entfernen, was bisher der Fall war, sondern auch Unkraut (kein Moos), das aus den Fugen des Gehwegs sprießt.

„Wer regelmäßig fegt, hat damit meist kein Problem“, sagt Andreas Fritz als stellvertretender STL-Werkleiter. Neu ist allerdings, dass Anlieger ab 2019 verpflichtet werden sollen, auch Müll und andere sogenannte Fremdkörper zu entfernen.

Wo genau müssen die Anlieger tätig werden?

Gemeint sind Müll und andere Fremdkörper, die sich am Bepflanzungsbereich von Bäumen, die Bestandteil der Straße sind, sammeln. „Ein Beispiel ist die Parkstraße“, sagt Fritz. „Dort stehen viele Bäume am Straßenrand. Mit dem Bepflanzungsbereich meinen wir kleine angelegte Beete und eben den kleinen Bereich um die Bäume herum, der unter anderem der Bewässerung dient.“

Müssen die Anlieger diese nun auch pflegen?

Nein, sagt Fritz. Zwar sind in der neuen Satzungsregelung Laub und Unkraut als Fremdkörper-Beispiele angegeben, „sie besagt aber klar, dass die Reinigungspflicht keine gärtnerischen oder grünpflegerischen Maßnahmen umfasst“. Dafür sei nach wie vor der STL zuständig. „Anlieger sollen nur Müll von den Anlagen auflesen, kein Unkraut!“ Wir können es schlichtweg nicht leisten, täglich jede Straße abzufahren und an jedem Baum zu überprüfen, ob dort Müll ist“.

Sind alle Anlieger zu den Aufgaben verpflichtet?

„Die Reinigungspflichten und -häufigkeiten sind klar in den neun Reinigungsklassen geregelt“, erklärt Fritz. Sie fallen durchaus unterschiedlich aus. Die Klassen 1 und 8 müssen zum Beispiel keinen Kehricht entfernen, weder vom Gehweg noch von der Straße. Der STL übernimmt diese Aufgabe.

+ © Nougrigat Andere Anlieger müssen laut Reinigungsklasse einmal oder zweimal wöchentlich oder alle 14 Tage reinigen – einige nur die Gehwege, andere auch die Fahrbahn.

Und welche Straßen gehören zu welcher Klasse?

Ein Straßenreinigungsverzeichnis mit einer Auflistung aller Straßen und Klassen sowie den entsprechenden Pflichten gibt es unter www.luedenscheid.de, Stichworte Satzung und Straßenreinigungsgebühren.

„Hintergrund der Unterscheidung ist vor allem das öffentliche Interesse“, erklärt Fritz. Die Klasse 1 umfasst zum Beispiel den Fußgänger- und Geschäftsverkehr, wie etwa den Rathausplatz und Rosengarten. Zur Klasse 8 gehört wiederum der erweiterte Innenstadtbereich, darunter die Kluser Straße.

„Anlieger haben dort keine Reinigungspflicht, zahlen aber entsprechend mehr Gebühren“, sagt Fritz. Zur Reinigung der Fahrbahnen sind Anlieger der Klasse 7 verpflichtet: „Das sind auch soweit alles Anliegerstraßen.“

Welchen Anlass gibt es für die neuen Pflichten?

„Die zunehmende Vermüllung“, erklärt Fritz,die auch einer der Gründe für eine generelle Erhöhung der Gebühren ist (wir berichteten). „Das Problem mit dem Müll an den Straßenanlagen war schon öfter da. Es sollte im Interesse aller sein, zu einem positiven Gesamtbild der Stadt beizutragen“, sagt Fritz.

„Viele Anlieger haben das auch bisher schon getan und sich gut gekümmert, aber es war nicht in der Satzung beschrieben. Das wollen wir ändern.“

Drohen Konsequenzen bei Nichtbeachtung?

Die Kontrolle erfolgt durch das Ordnungsamt, auf Grundlage des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Wird ein Verstoß festgestellt, gibt es erst eine Aufforderung mit angemessener Frist, sagt Fritz. Die richte sich nach Schwere und Notwendigkeit. Wird die Frist versäumt, droht ein Bußgeld in Höhe von 5 bis 1000 Euro.