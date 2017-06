Mehr als 40 Jahre bei der Wehr

Jetzt in Ehrenabteilung

+ © Görlitzer Mit einem Gruppenfoto verabschieden die Mitglieder des Löschzuges Oberrahmede Hans-Jürgen Herrmann in die Ehrenabteilung. © Görlitzer

Lüdenscheid - Hans-Jürgen Herrmann vollendet am Sonntag sein 60. Lebensjahr – das bedeutet für den Lüdenscheider das Ende seiner aktiven Zeit in der Freiwilligen Feuerwehr. Seine Kameraden vom Löschzug Oberrahmede verabschieden ihn im Rahmen seiner Geburtstagsfeier in die Ehrenabteilung und bedanken sich bei dem Hauptbrandmeister für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Feuerwehr.