Mehr Freiheiten für Reiter

SGV sieht bei gegenseitiger Rücksichtnahme kein Konfliktpotenzial

Künftig dürfen Reiter im Märkischen Kreis auch Wanderwege mitbenutzen.

Lüdenscheid - Spaziergänger, Hundebesitzer, Mountainbiker, Geocacher, Wissbegierige auf Lehrpfaden und bald auch Reiter – ab dem neuen Jahr könnte es auf den Wanderwegen an manchen Stellen etwas eng werden, wenn an der frischen Luft ganz unterschiedliche Interessenlagen aufeinandertreffen. Im Januar tritt eine neue Reitregelung in Nordrhein-Westfalen in Kraft. Bisher wurde das Reiten in Wald und Feld im Landschaftsgesetz geregelt. Das wird jetzt durch das neue Landesnaturschutzgesetz abgelöst, das den Reitern mehr Freiheiten erlaubt: Private Straßen und auch so genannte Fahrwege, das sind alle „befestigten oder naturfesten Waldwirtschaftswege“, die mit zweispurigen Fahrzeugen befahren werden können, dürfen künftig mitgenutzt werden. Ob sie zusätzlich auch als Wanderwege ausgewiesen sind, spielt dabei keine Rolle. „Weitere kreisspezifische Regelungen wird es im MK keine mehr geben“, teilte gestern Kreispressesprecherin Ursula Erkens mit. „Bei gegenseitiger Rücksichtnahme ist ein Fahrweg breit genug für Reiter und Wanderer. Fußwege und Trampelpfade dürfen nicht beritten werden.“ Landesweit hatten die Reitverbände auf mehr Möglichkeiten bei der Nutzung von Wegen über die Reitwege hinaus gedrängt.