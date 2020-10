Mehr Fahrtzeit einplanen! Vollsperrung in Lüdenscheid

Vollsperrung in Lüdenscheid am Montag. Umleitungen sind eingerichtet.

Die Stadt Lüdenscheid weist auf eine neue Vollsperrung im Stadtgebiet hin. Verkehrsteilnehmer sollten mehr Fahrtzeit einplanen.

Wie die Stadt Lüdenscheid am Freitag mitteilte, muss die Brücke „Zum Weißen Pferd“ am kommenden Montag, 5. Oktober, komplett gesperrt werden: Der Asphalt der Fahrbahnübergänge, also im Bereich der Dehnungsfugen, wird an diesem Tag erneuert. Eine Ausfahrt aus der Straße „Zum Weißen Pferd“ ist dann lediglich in Richtung Bahnhofsallee möglich.

Eine Umleitung (U9) ist nach Stadtangaben eingerichtet – und bedeutet für Verkehrsteilnehmer Umwege: Wer von der Mathildenstraße auf die Altenaer Straße gelangen möchte, wird entweder über den „Wermecker Grund“ und die Rahmedestraße hierhin geführt oder über die Friedhof- und Bahnhofstraße.

Außerdem werden an der Altenaer Straße Hinweisschilder aufgestellt, die auf die Sperrung der Mathildenstraße aufmerksam machen sollen. Diese ebenfalls als U9 gekennzeichnete Umleitung führt über die Altenaer, Bahnhof- und Lutherstraße auf die Mathildenstraße.

Die Stadt Lüdenscheid bittet Verkehrsteilnehmer darum, ggf. mehr Fahrtzeit einzuplanen.