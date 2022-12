Mehr Arbeit für die Schuldnerberatung in Lüdenscheid

Von: Fabian Paffendorf

Viele Preise sind im Allzeithoch. Immer mehr Bergstädter haben das Geld daher nicht mehr so locker sitzen wie bislang. Der Anteil jener, die Schulden machen oder in die Zahlungsunfähigkeit rutschen, steigt. © Volkmer

Von 2020 bis Oktober 2022 ließen sich circa 1100 Bergstädter von der Schuldnerberatung der Stadt Lüdenscheid beraten. Corona-Krise, Inflation und Energiepreiserhöhungen sind nach Angaben der Kommune dafür ausschlaggebend, dass die Schuldnerberatung der Stadt Lüdenscheid weiterhin stark frequentiert wird. Künftig erwartet man eine noch höhere Nachfrage, wie Stadtsprecher Sven Prillwitz auf Anfrage mitteilt.

Lüdenscheid – Bereits im Vorjahr hätten deutlich mehr Menschen eine Beratung in Anspruch genommen. Wegen der Laufzeitverkürzung bei Insolvenzverfahren auf drei Jahre, der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Sonderzahlungen, Kurzarbeitergeld und auch wegen Jobverlusten habe es einen merklichen Mehraufwand bei der Schuldnerberatung gegeben. „Aktuell stagniert die Inanspruchnahme auf hohem Niveau. Wegen der enorm gestiegenen Energiekosten ist aber abzusehen, dass sich künftig noch mehr Menschen beraten lassen werden“, sagt Sven Prillwitz.

Neben dem generellen Anstieg der Fallzahlen in den Jahren 2021 und 2022 habe die Schuldnerberatung mehr Pfändungsschutzanträge bearbeitet, um Sonderzahlungen durch Corona-Hilfen und Transferzahlungen wegen der gestiegenen Inflation vor einer Pfändung zu schützen. „Zuletzt wurden regelmäßig Anträge erstellt, um die Energiepreispauschale und Inflationsausgleichsprämie gegebenenfalls vor einer Pfändung zu sichern“, erklärt der Stadtsprecher.



Arbeitslosigkeit, längerfristiges Niedrigeinkommen, Trennungen und Scheidungen als Ursachen

Zu den häufigsten Gründen, warum Bergstädter in die Zahlungsunfähigkeit gerieten, gehörten laut Prillwitz Arbeitslosigkeit, längerfristiges Niedrigeinkommen, Trennungen und Scheidungen oder Erkrankung. Problematisch werde es für die Betroffenen zumeist dann, wenn sie sich bei Kreditraten, Telekommunikationsverträgen oder Ratenzahlungen bei Online-Bestellungen übernommen hätten. Bevor aber die Hilfe in Anspruch genommen werde, hätten die Menschen, die sich mit einer Verschuldung konfrontiert sähen, die Möglichkeit, selbst etwas zu tun.



Sobald man merke, dass es finanziell eng werden könnte, sollte zunächst ein Haushaltsbuch mit allen Einnahmen und Ausgaben erstellt werden. Zudem wäre es ratsam sich eine Übersicht über die gesamten Schulden zu verschaffen, so Stadtsprecher Prillwitz.



Und: In jedem Fall sollten die monatlichen Ausgaben priorisiert werden, sodass die Zahlung von wichtigen Posten wie Miete, Energie und Lebensmitteln gesichert seien.



Drohe hingegen bereits eine Pfändung, so sollte umgehend das bestehende Girokonto in ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) umgewandelt werden. Rückzahlungspläne an Gläubiger sollten nicht ohne fachliche Unterstützung ausgehandelt werden. Und besser früher als später sollten Betroffene in solchen Fällen natürlich auch die Schuldnerberatung aufsuchen. In jedem der genannten Punkte berate die Schuldnerberatung der Stadt Lüdenscheid gerne, auch wenn noch keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt und diese „nur“ drohe.