Mehr als 70 Vereine beim Stadtfest: Stadt gibt erste Infos bekannt

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Trotz des anstehenden Bautz-Festivals haben Stadt und Stadtmarketing erste Informationen zum näher rückenden Stadtfest bekannt gegeben. Einige Vereine sind demnach neu dabei.

Lüdenscheid – Seit mehr als 40 Jahren findet am zweiten Septemberwochenende das Stadtfest in Lüdenscheid statt. So auch in diesem Jahr, wenn am 9. und 10. September die 45. Auflage gefeiert wird.

Trotz des anstehenden Bautz-Festivals haben Stadt und Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) nun in einer Pressemitteilung erste Infos zur näher rückenden Veranstaltung bekannt gegeben.

Am Dienstag und Mittwoch gab es erste Planungstreffen mit den Vereinen und Organisationen, die beim Stadtfest Getränke oder einen Imbiss anbieten wollen.

Das Ergebnis: 15 Bierwagen plus zwei Vereine, die an jeweils einem eigenen Stand Bier verkaufen, soll es geben. Für viele wohl eine gute Nachricht: Der Bierpreis bleibt stabil. 3 Euro für 0,3 Liter mit 1 Euro Pfand werden auf dem Stadtfest verlangt.

2022 war das Bühnenprogramm beim Stadtfest ein echter Publikumsmagnet. © Björn Othlinghaus

Doch müssen sich die Besucher natürlich nicht auf Bier beschränken. 42 Vereine haben laut Stadt einen Imbiss-, Cocktail-, Wein- oder Infostand angemeldet. Auch Aktionen für Kinder werden an beiden Tagen und vielen Ständen angeboten.

Ein Karussell und ein Süßigkeitenstand sollen auf dem Sternplatz an beiden Tagen für „Kirmes-Feeling“ sorgen, am Sonntag kommt noch eine Hüpfburg dazu.

Insgesamt wirken laut Pressemitteilung fast 70 Vereine und karitative Organisationen mit. Neu dabei sind in diesem Jahr die Volkshochschule Lüdenscheid, die Verbraucherzentrale Lüdenscheid, das Haus Wiedenhof und die FCJG Stadtmission, die Klasse 6.3 der Adolf-Reichwein-Gesamtschule sowie der Marokkanische Integrations- und Kulturverein.

Viele der heimischen Vereine gestalten auch das Bühnenprogramm, das wie gewohnt aus Musik, Sport und Tanz bestehen soll.

Lüdenscheider Stadtfest im September: Bühnenprogramm am Samstag

Auf der Bühne auf dem Rathausplatz wird Bürgermeister Sebastian Wagemeyer um 16.15 Uhr eine Eröffnungsrede halten. Es folgen sechs Aufführungen von Vereinen, ehe von 20.30 Uhr bis Mitternacht „Strum Out“ mit Live-Musik die Bühne übernimmt.

Auf der Bühne auf dem Sternplatz soll es um 16.30 Uhr mit Live-Musik von „Band 96“ losgehen. Danach gebe es derzeit noch ein offenes Zeitfenster – laut Stadt laufen die Planungen – ehe am Abend zu einer „Container-DJ-Bühne“ im „Willi & Söhne“-Bereich gewechselt werden solle.

Lüdenscheider Stadtfest im September: Bühnenprogramm am Sonntag

Der Sonntag startet auf der Bühne auf dem Rathausplatz von 10.30 bis 11.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst – bei schlechtem Wetter soll dieser im Forum im Rathaus stattfinden.

Anschließend soll es Vorführungen von acht Vereinen geben, ehe das Stadtfest ab 17.15 Uhr seinen „Ausklang“ findet. Ab 18 Uhr ist dann Ende und der Abbau beginnt.

Auf der Bühne auf dem Sternplatz soll es über den Sonntag verteilt neun verschiedene Aufführungen geben, ehe das Stadtfest hier schon ab 16.45 Uhr ausklingt.

Stadt und LSM wollen weitere Informationen nach dem Bautz bekannt geben.

Noch vor dem Stadtfest steigt in Lüdenscheid das Bautz-Festival. come-on.de hat die wichtigsten Infos zu Line-up, Tickets, Anfahrt und Co zusammengefasst.