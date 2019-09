Mega-Trends Thema in der Wunderkammer der Museen

Lüdenscheid – Ideen und Visionen dazu, wie sich die Lüdenscheider die Zukunft in ihrer Stadt vorstellen und wünschen, gehören zu den Aspekten, mit denen sich die „Wunderkammer der Zukunft“ in den Museen der Stadt beschäftigt. In der kommenden Woche wird es dazu gleich zwei Veranstaltungen mit ganz unterschiedlichen Themen geben. Das Wunderkammer-Team mit Dr. Eckhard Trox, Ulrike Tütemann, Tom Groll, Matthias Czech und Linus Wortmann stellte die Ideen dahinter vor.

Am Dienstag, 10. September, ab 20 Uhr, wird es um „Visionen für Lüdenscheid“ gehen. Als Referent eingeladen ist Frank Rehme, beschrieben als Speaker, Experte, Innovator und Autor in der Düsseldorfer Ergebnismanufaktur gmv team. „Das wird keine Samthandschuh-Veranstaltung“, ist Tütemann sicher, denn es können Visionen zur Sprache kommen, die die das Leben in der Stadt, wie man es heute kenne, völlig verändern. Das betrifft nicht nur Lüdenscheid.

Rehme sei Experte für sogenannte „Mega-Trends“ der Gesellschaft, betont Czech. „Er will uns wachrütteln, was passieren muss, damit die Stadt weiter floriert.“ In der Wunderkammer „darf kontrovers gedacht werden“, ergänzt Groll. Provokation und Diskussion sei ausdrücklich erwünscht, wenn man sich mit der Zukunft beschäftige.

Was passiert zum Beispiel, wenn sich der gesamte Zahlungsverkehr in Zukunft möglicherweise so verändert, dass Banken und Sparkassen nicht mehr gebraucht werden, weil alles über das Smartphone abgewickelt wird? Dass alle Bereiche der Gesellschaft von solchen Visionen betroffen sind, steht für das Wunderkammer-Team außer Frage. Deshalb sagt Trox: „Die Veranstaltungen in der Wunderkammer sind eine gute Gelegenheit, um die Stadtgesellschaft miteinzubinden.“

Das gilt auch für den zweiten Abend in der kommenden Woche: Am Donnerstag, 12 September, dann ab ab 20.15 Uhr, heißt das Thema „Demographie: Hoffnungen und Träume zur Lebensphase der Hochbetagten in der Stadtgesellschaft Lüdenscheid“. An diesem Abend soll es um Visionen gehen, wie sich die Stadt im Umgang mit einer immer älter werdenden Gesellschaft aufstellt. „Das ist ein Thema, das uns alle angeht“, sagen die Beteiligten.

Die Idee, sich mit dem Älter werden in Lüdenscheid zu beschäftigen, wurde von dem Psychologen Egbert Cardinal von Widdern an das Wunderkammer-Team herangetragen. Für beide Termine ist jeweils im Vorfeld ein interner Austausch mit Lüdenscheider Experten zum jeweiligen Thema geplant. Sollten dabei konkrete Ergebnisse erarbeitet werden, werden diese am Abend vorgestellt.

Für die Teilnehmer der öffentlichen Veranstaltungen besteht im Anschluss die Gelegenheit, die von Lichtkünstler Robert Sochacki gestaltete Installation in der „Wunderkammer der Zukunft“ in den Museen anzuschauen.

Bis Anfang Oktober sind noch zwei weitere Wunderkammer-Termine geplant, zu denen Details noch bekannt gegeben werden. „Das sind alles sehr unterschiedliche Themen. Es ist toll, dass in der Wunderkammer alle Bereiche bespielt werden können", betonte Linus Wortmann.

Das Projekt „Wunderkammer der Zukunft“ wird von der Kulturstiftung des Bundes im Rahmen des Fonds „Stadtgefährten“ mit 147 000 Euro gefördert.