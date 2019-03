Mega-Line-up beim Bautz-Festival: Superstars kommen nach Lüdenscheid - das kosten die Tickets

Vorverkauf startet am Sonntag

+ © Dana Mester Eine Handpuppe des Bautz gibt es bereits. Weitere Merchandise-Artikel sollen folgen. © Dana Mester

Lüdenscheid – So viel ist sicher: Es wird das größte Musik-Event im Sauerland in diesem Jahr. Am 30. und 31. August findet in Lüdenscheid das Bautz-Festival statt. Erwartet werden Superstars der Musikbranche. Am Sonntag beginnt der Vorverkauf.