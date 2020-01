Die Heimathelden sind wieder da

Lüdenscheid – Die Veranstaltung ist zu einem Mini-Festival avanciert und findet inzwischen zum fünften Mal statt: Am 18. Januar (Samstag) treffen sich bei Dahlmann wieder die musikalischen „Heimathelden“. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung immer ausverkauft.

Das Line-Up kann sich auch zum Jahresauftakt sehen lassen: Die Formation Ampersand ist dabei und liefert Cover mit den Schwerpunkten auf Jazz, Blues und Soul. Musikalisch mit an Bord ist auch Christian Breddermann mit Unplugged-Coverrock und Pop. Der Musiker organisiert auch in diesem Jahr das Treffen der heimischen Musiker auf der Dahlmann-Bühne.

The Chrisdana Twins nennen sich Nachwuchstalente der Musicstore-Musikschule. Sie covern diverse Hits mit der Instrumentalbesetzung Klavier und Gesang, heißt es in der Einladung zum „Heimathelden“-Festival an der Grabenstraße.

Noel Thieme kommt mit seiner Band, ein Singer und Songwriter aus Dortmund. Er spielt eigenes Rock- und Pop Songmaterial. Der Dortmunder spielte bei der Band Jinruh, die bereits mehrfach bei den „Heimathelden“ aufgetreten ist. Marc Kiss, ein überregional bekannter DJ und Produzent, übernimmt bei den „Heimathelden“ die Moderation und die Aftershowparty. Für Stimmung sorgen will auch Ohne Yoko mit Coverrock von den 70er-Jahren bis heute.