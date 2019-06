Mega-Event "End of the Line" Opening in Lüdenscheid - alle Fotos!

Aufgrund ungünstiger Wettervorhersagen um eine Woche verschoben, passte diesmal alles. Das Wetter, das Ambiente, die Musik und das kulinarische Drumherum: alles stimmte.

Schon im Vorfeld hatten 1.200 Partygänger den Veranstaltern und ihrem Team ihr Kommen signalisiert. Nicht nur Märker, auch Sonnenhungrige aus Hagen, Dortmund, Wuppertal, Arnsberg und Gießen waren dabei.

Sehr viel Liebe und Sorgfalt hatte das Team investiert, um seinen vielen Gästen das Gefühl von Sommer, Sonne und Strand, Urlaub und heiterer Unbeschwertheit zu geben. 300 Tonnen feinster aufgeschütteter Sand, Palmen, Strandkörbe und selbst gebaute Buden schufen Traumstrandflair.

Über Stunden hinweg hielten erfahrene DJs die Fans elektronischer Musik bei bester Laune. Mit von der Partie waren die DJs DCHM (Mauke), Phil2 (Lola), Cosanne (True), die Brüder Julian und Manuel Moos (Wendelpfad) und Interplay (TWD).

+ Die Besucher hatten ihren Spaß. © Jakob Salzmann

Zweimal noch steigt in diesem Jahr „End of the Line“. Am 3. August heißt es „Shut up and Dance“. Beim Closing am 7. September ist DJ Paji, der live auf der Geige zu elektronischer Musik aufspielt, mit von der Partie.