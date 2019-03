Meet and Greet mit Let's-Dance-Star zu gewinnen: So könnt Ihr teilnehmen

Lüdenscheid - Einen Star aus der RTL-Show "Let's Dance" und eine Stil-Ikone einmal live kennenlernen - das geht am 9. März in Lüdenscheid. Wir verlosen ein exklusives Meet & Greet mit dem Model Jorge Gonzalez.

Jorge Gonzalez ist seit 2013 Jury-Mitglied in der RTL-Show „Let’s dance“. Am Samstag, 9. März, ist er von 14 bis 18 Uhr im Stern--Center zu Gast. Dabei nimmt er sich viel Zeit für seine Fans. Das Online-Portal come-on.de verlost ein „Meet and Greet“ mit dem Männer-Model. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf eine Begleitperson zum exklusiven Treffen mitbringen.

Gonzalez wurde 2009 durch seine Auftritte als Laufsteg-Trainer in der Pro-Sieben-Show „Germanys Next Top-Model“ einem breiteren Publikum bekannt. Zuletzt nahm er den Deutschen Fernsehpreis für die RTL-Produktion „Let’s Dance“ entgegen.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen

