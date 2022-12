Corona-Pandemie hat China als Zuliefererland stark ausgebremst

Medikamenten-Mangel: Heimische Apotheker sehen Politik in der Pflicht

Von: Fabian Paffendorf

Immer wieder kommt es zu Engpässen bei der Versorgung mit Arzneimitteln. © Julian Stratenschulte

Zahlreiche Medikamente sind aktuell nicht oder nur in geringen Mengen lieferbar. Lüdenscheider Apotheker schlagen Alarm, denn nicht nur für die Kunden, auch für sie ist die Situation derzeit schier unerträglich.

Lüdenscheid – Es ist ein Zustand, der schon längere Zeit zu beklagen ist, aber der sich in den vergangenen Monaten weiter verschärft hat: Aufgrund von Lieferengpässen haben Apotheken eine Vielzahl von Medikamenten nicht mehr auf Lager – und neue Ware kommt nur in geringen Stückzahlen nach. Auch Lüdenscheider Apotheker beklagen, dass zahlreiche Arzneien derzeit schwer bis überhaupt nicht mehr zu bekommen seien.



„Was wir täglich erleben, das ist eine Zumutung. Das ist chaotisch“, schildert Claus Lueb, Betreiber der Ratsapotheke, die Situation. Mittel gegen Bluthochdruck, Endzündungshemmer, Antibiotika, Hustensaft und mehr seien schon längere Zeit nicht in dem Umfang verfügbar wie gewohnt. Ursächlich dafür sei das System unseres Gesundheitswesens. Weil es angesichts steigender Produktionskosten unwirtschaftlich für die Pharmakonzerne wird, das Arzneimittel zu den von den Krankenkassen bezahlten Festbeträgen zu produzieren, sähen sich die Hersteller gezwungen, unrentable Produktionen zurückzufahren. Insbesondere bei den Säften und Zäpfchen sei die Lage laut Claus Lueb aktuell katastrophal.

„Wir haben über der Apotheke einen Kinderarzt, das heißt, wenn Kinder Fieber haben oder Schmerzen, dann werden die dafür aufgeschriebenen Rezepte direkt bei uns abgeholt“, erklärt Lueb. Dies führe dazu, dass immer dann, wenn überhaupt Säfte und Zäpfchen geliefert würden, diese innerhalb von Stunden wieder weg seien. – „Dann haben wir auch schon mehrfach den Fall gehabt, dass wir Eltern, deren Kinder 40 Grad Fieber hatten, wieder wegschicken mussten. Einfach, weil wir nichts im Lager hatten“, sagt Claus Lueb.



Corona-Pandemie hat China als Zuliefererland stark ausgebremst

Bei etwas größeren Kindern habe man die Möglichkeit, auf Tabletten auszuweichen. Auch erfordere es die Ausnahmesituation, dass man sich mit anderen Apothekern abspreche. „Das gewährleistet im besten Fall, dass die Leute nicht jede Apotheke nach dem richtigen Medikament ablaufen müssen“, erklärt Lueb. Um der Lage Herr zu werden, habe man bei der Ratsapotheke Möglichkeiten in Betracht gezogen, die Grundstoffe für die Eigenherstellung von manchen Arzneien zu beschaffen. Doch auch das sei schwierig. „Ein wichtiger Faktor ist, dass zahlreiche Grundstoffe aus Asien bezogen werden. Insbesondere die Corona-Pandemie hätte China als Zuliefererland stark ausgebremst. „Es werden schon Medikamente nicht ausgeliefert, weil es an ganz anderen Dingen mangelt. Da ist dann kein Material vorhanden für den Blister in den die Tabletten verpackt werden, oder es verspäten sich die Papierlieferungen, um den Beipackzettel zu erstellen“, sagt der Chef der Ratsapotheke. Eine der Konsequenzen der mitunter im Detail sehr kleinteiligen Problematik: Von 1000 Säften, die die Ratsapotheke eigentlich im Bestand haben könnte, sind gerade einmal 20 derzeit lieferbar.



Dass aktuell das Ausmaß der Mangelverwaltung bis dato nie gekannte Dimensionen erreiche, bestätigt auch Apotheker Burkhard Waimann von der Lünsche Apotheke. „So etwas habe ich in all den Jahren im Beruf noch nicht erlebt. Für ein reiches Industrieland wie Deutschland ist so eine Situation bei der Medikamentenversorgung ein Armutszeugnis“, sagt er.



Damit Kunden ihre Arznei in der im Rezept angegebenen Menge und Darreichungsform bekämen, müsste man mitunter sehr erfinderisch werden, Aus 50er-Packungen von Tabletten müssten dann eben zwei 25er-Packungen gemacht werden. Werner Iding, Inhaber der Franken-Apotheke, spricht von rund 250 Medikamenten, die man derzeit nicht anbieten könne. „Bei den Säften sieht es etwas besser aus, da kommt nach und nach wieder was rein. Es macht den Anschein, als wenn sich die Lage entspannt“, sagt Iding. Ganz anders sei es aber bei Paracetamol-Zäpfchen: „Wir haben mit dem Hersteller Gespräche geführt und uns wurde gesagt, dass in diesem Jahr keine Zäpfchen mehr geliefert würden“.



Antibiotika-Säfte für Kinder sind teurer geworden

Paracetamol, Hustensaft und Zäpfchen sind nur schwer zu bekommen“, weiß auch Dr. Gunther Fay, Inhaber der Staberg Apotheke. Bei Säften, da wäre es wie beim Roulette spielen: Mal bekomme man fünf Säfte, dann wieder nicht. Derzeit fehlten 407 Dinge, die man sonst im Bestand führe. „Manche Kunden, denen wir ihre Medikamente nicht ausgeben können, die machen dann eine große Runde durch die Stadt, bevor sie merken, dass auch andere Apotheker nichts haben. Das ist ein Zustand, der jetzt schon drei bis vier Monate lang anhält“, erklärt Fay. Ursachen der Probleme seien „übermächtige Krankenkassen“ und „eine Überregulierung durch die EU-Politik“. Das System hinter der Versorgung sei schon vor Corona kompliziert gewesen. „Was bei dem Geschachere ums Geld völlig fehlt, ist der Blick auf die Kunden“, sagt Gunther Fay. Es müsse etwas getan werden, die Politik habe lange genug eine Eskalation begünstigt.



Zum Handeln fordert auch der Apothekerverband Westfalen-Lippe e.V. (AVWL) die Politik auf. In einer Stellungnahme heißt es, dass die Lage noch schwieriger werde: Ein Hersteller habe die Preise seiner Antibiotika-Säfte für Kinder erhöht. „Die Apotheken sind in vielen Fällen gesetzlich dazu verpflichtet, diese Mehrkosten von den Patienten zu verlangen. Wir sind an die Arzneimittelpreisverordnung gebunden und haben keinerlei Spielraum, weil wir sonst aufsichtsrechtliche Konsequenzen riskieren“, bittet Jörg Lehmann, Vorsitzender der Bezirksgruppe Märkischer Kreis Süd im Apothekerverband, um Verständnis.