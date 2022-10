Medienbericht: Neubau-Stopp der Talbrücke Rahmede fiel in Wüsts Amtszeit

Von: Jan Schmitz

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst war im Zusammenhang mit der A45-Sperrung und der Talbrücke Rahmede immer auffallend unauffällig. Ein Medienbericht legt nun nahe, warum das so sein könnte.

In einer großangelegten Recherche hat das Online-Portal t-online die Vorgänge rund um die inzwischen einsturzgefährdete Talbrücke Rahmede beleuchtet. Die marode Brücke ist der Grund für die Sperrung der A45, die eine ganze Region abhängt und ins Chaos stürzt. Dabei hätte sie eigentlich ab 2017, spätestens ab 2019 neu gebaut werden sollen, wie Recherchen unserer Zeitung bereits kurz nach der Sperrung im Dezember 2021 zeigten. Mit anderen Worten: Die Sperrung der A45 hätte verhindert werden können.

Dies allein war und ist ein Skandal; der Bericht von t-online stellt aber auch die Frage nach der politischen Verantwortung und kommt zu neuen Erkenntnissen, die die bisherige Darstellung von NRW-Staatskanzlei von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sowie der Autobahn GmbH als Rechtsnachfolger des damals zuständigen Straßenbaulastträgers Straßen.NRW als zumindest unvollständig und ausweichend entlarven.

Der heutige NRW-Ministerpräsident Wüst war seit Juni 2017 NRW-Verkehrsminister und damit politisch verantwortlich für den Brückenbau an Autobahnen in NRW, der damals in die Zuständigkeit von Straßen.NRW fiel. Direktorin von Straßen.NRW war damals Elfriede Sauerwein-Braksiek, die heute Direktorin der Autobahn Westfalen ist. Sie selbst bezeichnete den Stopp der Neubauplanungen als Fehler, stellte ihn gegenüber unserer Zeitung aber als eine rein fachliche Entscheidung dar. Dies ist der Auszug aus dem Interview aus dem Januar 2022.

Wann 2017 wurde die Entscheidung getroffen, den Neubau der Talbrücke Rahmede zurückzustellen – in der Regierungszeit von Frau Kraft - bis Juni 2017 - oder von Herrn Laschet - ab Juli 2017?

Sauerwein-Braksiek: Das hat mit dem Regierungswechsel nichts zu tun. Weder Frau Kraft noch Herr Laschet haben diese Entscheidung getroffen.

Das heißt: Die Straßenbauverwaltung trifft die Entscheidung, welche Brücke wann und wie ertüchtigt oder gebaut wird, ganz allein – ohne Einfluss der Politik?

Sauerwein-Braksiek: Ja. Wann welche Brücke gebaut werden muss, ist ja eine fachliche Entscheidung. Und diese Entscheidung wurde von den Straßenbauverwaltungen oder wird heute von der Autobahn GmbH getroffen – aus der fachlichen Sicht heraus. Die wird natürlich – weil man nicht alles gleichzeitig machen kann –beeinflusst davon, wie viel Personal, welche Finanzmittel und welche zusätzlichen Aufgaben ich habe. Bei der Priorität, wo es am dringlichsten ist, wird auch kein Politiker Einfluss üben.

So weit Elfriede Sauerwein-Braksiek im Januar 2022. Sie weicht über den Zeitpunkt der Entscheidung über den Neubau-Stopp auffallend aus. Im Nachgang des Gesprächs wurde gegenüber unserer Zeitung von mehreren Seiten der Eindruck erweckt, dass die Entscheidung in der ersten Jahreshälfte 2017 gefallen sei. Hendrik Wüst sagte im Wahlkampf 2022 gegenüber dem Westfälischen Anzeiger zudem: „Wann welches Bauwerk saniert wird, ist eine fachliche Entscheidung, die im Übrigen vor meiner Amtszeit getroffen wurde.“

Hier hat Wüst wissentlich oder unwissentlich die Unwahrheit gesagt, wie Recherchen von t-online zeigen. Demnach hat die Brückenhauptprüfung, die als Grundlage für die Neupriorisierung herangezogen wurde, erst nach Wüsts Amtsantritt stattgefunden. T-online zitiert einen Sprecher der Autobahn GmbH mit den Worten: „Der Prüfzeitraum umfasst die Zeitspanne vom 4. bis 13. September 2017.“ Die Entscheidung, den bereits 2015 beschlossenen Neubau der Talbrücke Rahmede zu verschieben, ist - so ein Insider - demnach erst im Laufe des Jahres 2018 getroffen worden.

Trägt Wüst politische Verantwortung für die Verschiebung des Brücken-Neubaus, die eine ganze Region ins Chaos stürzte? Die Opposition im Landtag ist sich dessen sicher. Der verkehrspolitische Specher der SPD ist der Lüdenscheider Gordan Dudas. Er meldete sich am Montag zu Wort: „Dass die Entscheidung zur Verschiebung des Neubaus nach den neuen Erkenntnissen offenbar nun doch in die Amtszeit und damit die Verantwortung des jetzigen Ministerpräsidenten und damaligen Verkehrsministers Hendrik Wüst fiel, wirft ein ganz neues Licht auf den Sachverhalt. Denn wenige Wochen vor der Landtagswahl im Mai hatte Hendrik Wüst genau das Gegenteil behauptet und damit die Verantwortung von sich gewiesen. Wenn sich bestätigt, dass die Entscheidung doch in die Amtszeit des Verkehrsministers Wüst fiel, wäre das ein starkes Stück. Zur Rolle von Hendrik Wüst stellen sich nun in jedem Fall einige Fragen.

Die Landesregierung muss umfassend Klarheit schaffen, wie die Entscheidung zum Neubaustopp tatsächlich zustande gekommen ist. Dazu hat sie in der Verkehrsausschusssitzung an diesem Mittwoch Gelegenheit. Denn bislang wird Hendrik Wüst seinen eigenen Transparenz-Ankündigungen nicht gerecht. Dabei ist es notwendig, dass Ministerien Entscheidungsprozesse und -grundlagen umfassend erklären. Schließlich können sie nur so parlamentarisch diskutiert und verbessert werden. Das wäre im Fall der Rahmedetalbrücke dringend notwendig gewesen. Nun müssen Hendrik Wüst und seine Regierung umgehend nachliefern.“

Der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Ralf Schwarzkopf sieht in dem Sachverhalt keinen Anlass, „einen Skandal herbeizureden“. „Die Entscheidung war nie eine politische, sondern immer eine fachliche. Insofern kann man auch nicht von einer politischen Verantwortung sprechen, wie es die SPD tut. Ich verstehe nicht, was das soll.“ Gordan Dudas habe doch alle Möglichkeiten, bei der Regierung in Berlin alles im Zusammenhang mit der Talbrücke Rahmede zu beschleunigen. Schwarzkopf: „Von einer solchen inszenierten Debatte profitieren diejenigen, die sich gern aufregen, die Nichtwähler oder die, die anderweitig wählen. Das ist in keiner Weise hilfreich.“ Der CDU-Landtagsabgeordnete meint damit die AfD.