Christmasrock statt Kerzenschein

+ © Burbach Die Band Ohne Yoko rockt am 21. Dezember im Dahlmann-Saal. © Burbach

Lüdenscheid – Der „Christmas Rock“ hat Tradition in Lüdenscheid. Früher wurde in der Schützenhalle am Loh gerockt – seit vier Jahren bei Dahlmann. Unter der Flagge „Christmas Rock“ spielen am 14. Dezember Deutschlands älteste Queen-Tribute-Band Mayqueen und am 21. Dezember Ohne Yoko, eine der populärsten Rockcoverbands aus dem Großraum Lüdenscheid im Dahlmann-Saal.