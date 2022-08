Comedian erfindet Jutta, Laylas Mutter

Von: Björn Othlinghaus

Comedian Matze Knop ging auf Tuchfühlung mit den Gästen. © Othlinghaus

Bekannt wurde der Comedian Matze Knop einst durch eine Kultfigur, die aus dem Radio Ende der 90er Jahre nicht mehr wegzudenken war: Supa Richie. Am Mamanuca-Strand bot der Comedian am Mittwoch jedoch in erster Linie eine Mischung aus klassischer Standup-Comedy und seinen besonders populären Promi-Parodien, wobei das Publikum gerne und großzügig mit eingebunden wurde.



Lüdenscheid – Insbesondere derjenige, der bei Matze Knop vorne sitzt, hat gute Chancen, „dran zu kommen“. Natürlich war die Corona-Pandemie ein Thema im Programm des Lippstädters, der den ganzen Abend über hervorragend aufgelegt war. Gleich zu Beginn kamen prominente Corona-Geschädigte zu Wort, zum Beispiel Kult-Musikproduzent Dieter Bohlen, der in dieser schlimmen Zeit nicht nur seine Bräune, sondern auch seinen Jury-Sitz bei DSDS (kurzzeitig) verlor.

Der großartige Stimmimitator Matze Knop machte, wie von ihm gewohnt, auch vor vielen Größen des Sports nicht halt. So entschlüsselte er zum Beispiel die geheime Zeichensprache des ehemaligen deutschen Nationaltrainers „Jogi“ Löw. „Fasste er sich hinten an die Buchse, war Joshua Kimmich gemeint, griff er vorne zu, war es Boateng“, war sich Matze Knop sicher. Auch den Genderwahn ließ der Comedian nicht unkommentiert. „Was ist bei den Zuschauer*innen eigentlich mit denen, die draußen stehen?“, fragte sich der Comedian.



Im Publikum kamen so einige an diesem Abend groß raus, zum Beispiel der Beamte Daniel, der das Pech hatte, einen Platz in der ersten Reihe ergattert zu haben und zahlreiche Witze über seinen Berufsstand zu ertragen hatte. Auch unterstellte Matze einem Herrn im Publikum die Bekanntschaft mit zahlreichen Prominenten, darunter Schlagersänger Howard Carpendale, der dem Publikum gerne verriet, dass man in den 70-Ern zwar noch kein TikTok, dafür aber viel mehr Knick-Knack hatte.



Gut besucht war der Stadtstrand beim Auftritt von Matze Knop. © Othlinghaus

Darüber hinaus wurde im Publikum am Stadtstrand Claudia Baerbock, die Schwester von Außenministerin Annalena, ausfindig gemacht und sogleich interviewt. Schließlich hatte Knop auch eine Menge gute schlechte Musik im Gepäck. So sang er zum Beispiel „Ob ich noch einen Wein vertrag“ zur Musik des Duetts „Warum hast Du nicht nein gesagt“ von Roland Kaiser und Maite Kelly. Schließlich mussten die Zuschauer auch nicht auf Knops Kult-Figur „Supa Richie“ verzichten – der kam im Rahmen der Zugabe.



Auch er ließ es sich nicht nehmen, sein Gesangstalent zu präsentieren, und intonierte mit Anspielung auf den Skandal-Party-Schlager „Layla“ einen Gassenhauer über „Jutta, Laylas Mutter“.