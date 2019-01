Matze Knop kommt ins Kulturhaus

+ © Rudewig Matze Knop kommt wieder ins Kulturhaus. © Rudewig

Lüdenscheid – Comedian Matze Knop präsentiert sein Entertainment-Programm „Willkommen in MATZEKNOPien“ am Sonntag, 7. April, ab 19 Uhr im Kulturhaus. „Bei seinem bisher letzten Gastspiel war das Kulturhaus rappelvoll, sodass sich der Meister der Parodien es sich nicht entgehen lassen wollte, ein zweites Mal seine Fans in Lüdenscheid zu begeistern“, heißt es in der Ankündigung.