Küntzel: „Judenhass ist weiterhin ein weit verbreitetes Phänomen“

Hella Goldbach, Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, begrüßte am Mittwoch Matthias Küntzel im Gemeindehaus der Kirche Maria Königin.

Lüdenscheid - Judenhass ist weiterhin ein weit verbreitetes Phänomen und ein riesiges Problem in Deutschland. Dieses ernüchternde Fazit zog Matthias Küntzel als Gast der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit.

„Die Gegenwart des Antisemitismus in Deutschland“ lautete entsprechend der Titel seines Vortrags im Gemeindehaus der Kirche Maria Königin. Von einem normalen Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden könne in Deutschland keine Rede sein, stellte der Gast fest und sprach von einem „psychologischen Minenfeld“, das das Miteinander so schwierig mache.

Doch der Politikwissenschaftler und Historiker aus Hamburg sah auch keinen Anlass zur Resignation und rief zu nicht nachlassenden Bemühungen um eine Normalisierung des deutsch-jüdischen Verhältnisses auf: „Ich glaube schon, dass kein Mensch als Antisemit geboren wird“, verteidigte er alle pädagogischen Bemühungen, durch Aufklärung und Sachinformationen tief eingewurzelte Haltungen immer mehr abzuschwächen, auch bei Migranten.

Die weit verbreitete Hoffnung, dass der millionenfache Mord der Nationalsozialisten an Juden zu einem Umdenken der Deutschen hätte führen müssen, sei leider ein Irrtum. In seiner Darlegung unterschiedlicher Formen des Judenhasses ging Matthias Küntzel unter anderem auf den sogenannten „sekundären Antisemitismus“ ein. Er speist sich aus dem unbewussten Impuls, den Opfern der Shoah die Schuld an der großen Katastrophe zuzuschieben.

Weil es nach dem 2. Weltkrieg ein Tabu antijüdischer Äußerungen gegeben habe, hätten sich die vorhandenen Ressentiments Kanäle einer „Umwegkommunikation“ gesucht. Dazu gehöre das weite Feld der „Israel-Kritik“, die in solcher Allgemeinheit schon sprachlich eine Differenzierung vermissen lasse. Gleichwohl gelte: „Natürlich darf man Kritik an der israelischen Regierung äußern.“

Wer eine Versöhnung wünscht, könnte schier verzweifeln an der Aufgabe, nicht nur mit diesen perfiden Formen der Schuldumkehrung, sondern auch mit der älteren Last des christlichen Antijudaismus und des rassistischen Antisemitismus fertig zu werden. Dazu kommt als eine weitere Form des Judenhasses der islamische Antisemitismus, der mit der zunehmenden Einwanderung islamischer Flüchtlinge derzeit zu einem weiteren Problem zu werden droht.

Hier warnte Matthias Küntzel allerdings dringend vor Verallgemeinerungen, zu denen rechte Parteien wie die AfD neigen. Auch für den Umgang mit muslimischen Migranten gelte der Grundsatz, dass Aufklärung, klare Positionen, rote Linien und notfalls auch das Strafrecht den rechtlichen Rahmen definieren müssen. Ausdrücklich begrüßte der Referent die Möglichkeit, Migranten aufgrund der Verbreitung antisemitischer Hassparolen auszuweisen.

In der anschließenden Diskussion wurde trotz des Titels des Vortrags vor allem über Israel und dessen Politik im Nahen Osten gesprochen. Matthias Küntzel nutzte die Gelegenheit, seine Ausführungen über den Nah-Ost-Konflikt aus israelischer Sicht zu vertiefen.