Matjesfest: BSV Lüdenscheid freut sich über gelungene Veranstaltung

Von: Bettina Görlitzer

Ein bisschen anders und doch wie immer präsentierte sich am Wochenende das traditionelle Matjesfest des Bürger-Schützen-Vereins auf der Hohen Steinert.

Lüdenscheid (NRW) – Neu war beim traditionellen Matjesfest des Bürger-Schützen-Vereins (BSV) auf der Hohen Steinert in Lüdenscheid vor allem der Ort.

Erstmals war das Fest nicht auf dem Platz an der Einfahrt zum Schützenplatz, sondern mitten auf dem Schützenplatz selbst, eingebettet in den zeitgleich stattfindenden Flohmarkt. Dazu waren mehrere Hüpfburgen aufgebaut.

Erstmals waren Matjesfest und Trödelmarkt auf einem Areal verschmolzen – eine Lösung, die sowohl bei den Veranstaltern als auch bei den Besuchern gut ankam. © Bettina Görlitzer

Während die Kinder sich dort tummelten, gab es für die Erwachsenen schattige Sitzplätze unter einem großen Sonnenschirm, wo sie den Matjes, Rollmops oder Brathering nebst kühlem Getränk genießen konnten.

Matjesfest in Lüdenscheid: Frischer Fisch aus den Niederlanden

Stefanie Linnepe und Sigrid Mauter hatten sich in der Nacht zum Samstag auf den Weg gemacht, um den Fisch aus dem niederländischen Scheveningen zu holen.

Wer es so traditionell nicht hinbekommt, durfte beim Matjesfest an der Hohen Steinert auch zu Messer und Gabel greifen. © Görlitzer

Neben der Frische der Ware und der Einhaltung der Kühlkette ist es dem BSV wichtig, streng auf Hygienestandards zu achten. Deshalb wurden einige Aspekte aus der Coronazeit beibehalten.

Die Teams im Verkaufsstand tragen grundsätzlich Handschuhe und für den Matjes zum Mitnehmen – auch das ist nach wie vor sehr beliebt – stehen Einwegverpackungen bereit. Mitgebrachte Frischhaltedosen werden nicht mehr befüllt.

Traditionell übernahm am Sonntagnachmittag der amtierende König Tobias Noll mit Königin Melanie Langer und Hofstaat die Bewirtung.

Fisch gab es da allerdings schon nicht mehr – der war am Vormittag bereits ausverkauft. Denn bereits am Samstag waren Matjes und Co. gut weggegangen.

Gute Laune herrschte bei diesem Team im Fischstand: Goldkönigin Gertrud Kreiskorte (links) ließ es sich nehmen, am Samstag den ganzen Tag über mitzuhelfen. © Bettina Görlitzer

Aber ein Bummel über den Trödelmarkt mit Zwischenstopp bei kühlen Getränken war auch am Sonntagnachmittag noch möglich. Das Festgelände war dabei nie überfüllt, die Besucher kamen eher stoßweise, wie Stefanie Linnepe sagte.

Letztlich freute sich der BSV einmal mehr über ein rundum gelungenes Matjesfest, das sich auch bei den Mitgliedern selbst großer Beliebtheit erfreut.

Besonders rege unter den Helfern war am Samstag die aktuelle Goldkönigin Gertrud Kreiskorte, die den ganzen Tag Fisch verkaufte.

