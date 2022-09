Materialengpässe: Kita zieht um - aber an anderen Standort

Von: Kerstin Zacharias

Teilen

Sobald die „Pavillon-Kita“ nach Brügge umgezogen und das Gelände freigeräumt ist, soll der Bau einer viergruppigen Kindertagesstätte folgen. © Cedric Nougrigat

Im Ausbau der Kita-Plätze ist gerade viel Bewegung drin, stehen viele Umzüge an. Aufgrund von Materialengpässen kommt es nun zu Verzögerungen - und damit zu einem Umzug an einen anderen Standort.

Lüdenscheid – Im Bereich der Kindertagesstätten gibt es derzeit eine große Dynamik – an vielen Stellen im Stadtgebiet entstehen neue Einrichtungen, werden bestehende Kitas umgebaut oder erweitert. Doch bei allen vorausschauenden Planungen kommt es mitunter zu Verzögerungen, die ein direktes Handeln erfordern, wie Fachbereichsleiter Matthias Reuver im Jugendhilfeausschuss (JHA) schilderte:

Nach der Fertigstellung der Johanniter-Kita an der Hochstraße war eigentlich geplant, dass die Kinder und das Team der „Pavillon-Kita“ (Parkstraße) in das dadurch freigewordene Gebäude an die Mittelstraße ziehen. Wie berichtet, soll an der hinteren Parkstraße eine neue viergruppige Kita entstehen – dafür muss das Gelände allerdings geräumt werden.

Doch aus dem ursprünglich geplanten Ausweichquartier wird zunächst nichts. Die Johanniter benötigen das Gebäude an der Mittelstraße für sich, denn: Die Erweiterung der Johanniter-Kita an der Brüderstraße verzögert sich – unter anderem aufgrund von Problemen bei den Materiallieferungen. Um jene neuen Kinder aufzufangen, die die Erweiterungsräume mit Leben füllen werden, werden sie nun vorübergehend – voraussichtlich bis Jahresende – an die Mittelstraße ziehen.



„Pavillon-Kita“ zieht vorübergehend an die Parkstraße

Mit der Folge, dass für die Mädchen und Jungen der „Pavillon-Kita“ eine alternative Ausweichmöglichkeit gefunden werden musste. Mit Erfolg, wie Reuver dem Gremium erläuterte: Durch die Auflösung der Gruppe im katholischen Kindergarten in Brügge werden dort Räume frei. Mit der Gemeinde St. Medardus sei man sich schnell einig geworden, die Pavillon-Kinder „als Brückenlösung“ in Brügge unterzubringen. – und zwar voraussichtlich ab dem Spätherbst.



Kita Kinderland wird zweigruppig

Zu einem Umzug wird es im kommenden Jahr dann wohl auch für die Kita Kinderland der gleichnamigen Elterninitiative kommen, denn: Einstimmig gab der JHA grünes Licht, die Kita zum Jahr 2023/24 zu einer zweigruppigen Einrichtung zu erweitern und zugleich in die frei werdenden Räume der Wichern-Kita zu ziehen.