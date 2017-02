Maßnahmen gegen Prüfungsangst und -Stress

Lüdenscheid - Schweißperlen auf der Stirn, zitternde Hände, Übelkeit oder Stottern - Prüfungsangst kann sich ganz unterschiedlich äußern. Um sie in Zukunft besser bewältigen zu können, haben Oberstufenschüler der drei Gymnasien am Dienstag Maßnahmen dagegen kennengelernt.

Ob Klausuren in der Schule, Zwischen- und Abschlussprüfungen während der Ausbildung, Leistungen im Studium oder Präsentationen im Berufsalltag – in jedem Lebensabschnitt gibt es Situationen und Anforderungen, die Prüfungsangst und Stress verursachen. Doch es gibt auch Möglichkeiten, beides zu bewältigen.

18 Oberstufenschüler der drei Lüdenscheider Gymnasien haben sich am Bergstadt-Gymnasium mit Methoden und Tricks auseinandergesetzt, die ihnen bei den bevorstehenden Abitur- sowie bei weiteren Prüfungen im Leben helfen sollen.

Das dreistündige Seminar hatte die Schülervertretung des Bergstadt-Gymnasiums zusammen mit der Volkshochschule organisiert. Leiterin des Kurses war Christine Kühlen, Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie in Lüdenscheid.

Beratungsstelle für Familie und Schulpsychologie

Dass viele Jugendliche und junge Erwachsene unter Prüfungsangst und -Stress leiden, stellt auch Claudia Winkhaus von der städtischen Beratungsstelle für Familie und Schulpsychologie fest. „Das ist bei uns auf jeden Fall ein häufiger Anmeldegrund“, sagte sie auf LN-Anfrage.

Neben einer offenen Sprechstunde (donnerstags von 15 bis 16 Uhr) und Einzelcoachings nach Vereinbarung (unter Tel. 02351/171582) plane die Beratungsstelle an der Staberger Straße 3 in Zukunft diesbezüglich auch ein Gruppenangebot.

Gegen Lampenfieber, für ein sicheres Auftreten

Ein Training in der Gemeinschaft war es am Dienstag auch für die Gymnasiasten. Kühlen bat sie zunächst, ihre Erwartungen zu notieren. Effektiver lernen, sich Zeit besser einteilen, mit Lampenfieber umgehen und selbstsicherer auftreten – das und vieles mehr waren Dinge, die sich die 17 Schülerinnen und ein Schüler für die Zukunft wünschten.

Unter anderem nahm Kühlen die Teilnehmer mit auf eine Art Traumreise in eine Prüfungssituation. Anschließend beantwortete jeder für sich selbst: Was ist unangenehm? Wie äußern sich Stress und Angst? Was könnte dagegen helfen?

Aromatherapie und Atemübungen

Doch auch konkrete Tipps und Tricks kamen nicht zu kurz. Manchmal helfe es schon, Denkfehler zu entlarven und zu korrigieren, erklärte Kühlen. Beispiel: den Gedanken „Ich kann das sowieso nicht“ in „Wenn ich mich so vorbereite, dann schaffe ich das“ umwandeln.

Ob das Erkennen der eigenen Stärken, Beruhigung durch Homöopathie und Aromatherapie, Atemübungen oder eine gesunde Lebensweise – noch viele weitere Aspekte wurden thematisiert.