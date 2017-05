Maskiert und bewaffnet: Versuchter Raub auf Rewe-Angestellte in Lüdenscheid

Täter lauert nach Geschäftsschluss hinter Mülltonne

Lüdenscheid - Mit einer Schusswaffe hat am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ein Unbekannter zwei Angestellte des Rewe-Marktes am Breitenfeld in Lüdenscheid bedroht und dazu zwingen wollen, die Türen zur soeben verschlossenen Filiale wieder zu öffnen. Als das jedoch misslang, flüchtete der maskierte Täter. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Mann. Hier geht es zur Täterbeschreibung und allen Details des Vorfalls.