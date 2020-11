Maskenpflicht-Zonen: Stadt im MK erlaubt Rauchern, die Maske abzunehmen

Rauch-Ratschlag aus dem Ministerium ignoriert

Rauchen ist auch in Maskenpflicht-Zonen erlaubt - ohne Maske.

Das Gesundheitsministerium in Düsseldorf will Klarheit in Maskenpflicht-Zonen im öffentlichen Raum schaffen und will das Rauchen ohne Maske untersagen. Die Stadt Lüdenscheid sieht dafür keinen Anlass.