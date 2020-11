Maskenpflicht: Neue Regelung für Lüdenscheider Fußgängerzone

Ab Freitag, 20. November

+ © Henrik Wiemer/Digitalbild In der Lüdenscheider Fußgängerzone gilt eine Maskenpflicht, seit dem 20. November nur noch in der Zeit von 8 bis 20 Uhr. © Henrik Wiemer/Digitalbild

Die Maskenpflicht in der Lüdenscheider Fußgängerzone wird angesichts der geringen Besucherfrequenz in den Abend- und Nachtstunden modizifiert. Die neue Regelung, die die Stadt Lüdenscheid in einer Allgemeinverfügung am Donnerstag beschlossen hat, gilt ab Freitag, 20. November.