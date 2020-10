Maskenpflicht: Krimineller nutzt Mund-Nasen-Schutz, um nicht erkannt zu werden

Ein medizinischen Mundschutz wie diesen trug der Verdächtige in Lüdenscheid. (Symbolbild)

In immer mehr Einrichtungen gilt zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht. Da fiel ein maskierter Krimineller gar nicht auf, er begab sich mit Mund-Nasen-Schutz auf Beutezug.

Wie die Polizei mitteilte, war der Tatort eine Seniorenwohnanlage an der Frankenstraße in Lüdenscheid. Zwischen 12.45 und 13.20 Uhr wurden zwei Wohnungstüren aufgebrochen. In einem Fall erbeuteten der oder die Täter Schmuck und Uhren, im anderen Bargeld.

Im zweiten Fall war die Bewohnerin nur gerade 30 Minuten nicht zu Hause. Einem Zeugen fiel gegen 12.40 Uhr ein Fremder in der Wohnanlage auf, der mit den Taten im Zusammenhang stehen könnte. Er wurde auf 40 Jahre geschätzt, trug eine dunkle Jacke und als Maskierung einen grünen Einmal-Mund-Nase-Schutz.