Maskenpflicht in Lüdenscheid ab Montag deutlich ausgeweitet

Neue Allgemeinverfügung

Die Maskenpflicht wird um mehrere Zonen in Lüdenscheid erweitert.

Die Stadt weitet die Maskenpflicht für Lüdenscheid aus. Laut aktueller Allgemeinverfügung aus dem Rathaus, die am Montag in Kraft tritt, gilt die Maskenpflicht täglich in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.