150 Euro Bußgeld

+ © Wiemer In den Bussen der MVG herrscht Maskenpflicht. Bei einem Vergehen drohen 150 Euro Bußgeld. Noch in dieser Woche wird ausführlich kontrolliert. © Wiemer

Am Mittwoch, 12. Mai, wollen das Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid und die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) mit einer gemeinsamen Schwerpunktaktion die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren und dazu informieren, erklärte die Stadt Lüdenscheid in einer Pressemitteilung.

Lüdenscheid – Seit dem 24. April gilt das aktuelle Infektionsschutzgesetz. Darin ist unter anderem festgeschrieben, dass in Bus und Bahn sowie an Haltestellen eine FFP2- oder eine vergleichbare Maske (FFP3, KN95, N95) getragen werden muss.

Stadt Lüdenscheid Landkreis Märkischer Kreis Einwohnerzahl 72.313 (Stand: 31.12.2019)

Maskenpflicht in Bussen: Ordnungsamt und MVG-Kontrolleure schauen genau hin

Auf verschiedenen Linien werden an diesem Tag Mitarbeiter des Ordnungsamtes gemeinsam mit dem Kontrollpersonal der MVG unterwegs sein und die Maskenpflicht in den Fahrzeugen kontrollieren. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, kann mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro belegt werden.



Ausgenommen von der Maskenpflicht sind unter anderem Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben.