+ © Windwood Die Spielleute kommen im mittelalterlichen Gewand und mit vielen Instrumenten. © Windwood

Lüdenscheid - Sie bezeichnen sich selbst gerne als die Spielleute Gottes. Das Instrumentalensemble Windwood ist am Samstag zu Gast in den Museen der Stadt an der Sauerfelder Straße. Denn immerhin soll die Mittelalter-Mitmachausstellung auch in gebührendem Rahmen eröffnet werden.