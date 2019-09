Martin Kirsch ist neuer König der Lüdenscheider Schützengesellschaft

Lüdenscheid – Martin Kirsch hat den Vogel abgeschossen! Mit dem 120. Schuss brachte er dem Holzaar das Fliegen bei. Nach einem packenden Duell gegen den zweiten Königsanwärter, Philipp Isenberg, war das Glück auf seiner Seite und bescherte Kirsch die Königswürde der Lüdenscheider Schützengesellschaft.

Mit ihm regiert Pia Bonkowski. Florian Busch sicherte sich die Krone, Martin Kornau den Apfel und Andre Schiffner das Zepter.

Bei den Jungschützen war es Kai Siegel, der sich mit dem 60. Schuss die Königswürde sicherte. Zwar gab es keinen zweiten Anwärter, gegen den er antreten musste, dafür war der Holzvogel trotz zahlreicher Schüsse so verhakt im Kugelfang, dass er nicht fallen konnte. So wurde Kai aufgrund technischer Probleme zum König ernannt. Als Königin wählte er Aileen Petroschka. Die Krone ging an Tim Klüppelberg, der Apfel an Gina Siegel und das Zepter ebenfalls an Kai Siegel.