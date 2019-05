Besser Arm ab als arm dran: Dieser Komiker kommt nach Lüdenscheid

Der Komiker Martin Fromme kommt am Freitagabend in den Dahlmann-Saal.

Lüdenscheid – Mit einem eigenwilligen Zusammenspiel von Mensch und Figur gehen die Feierlichkeiten rund um „20 Jahre Kulturwerkstatt Alte Schule“ in die nächste Runde. Unter anderem das Diwan-Figurentheater Osnabrück ist zu Gast in Lüdenscheid

Die Puppenspieler um Rolf Hector haben sich eines Theaterstoffes angenommen, der als ein flammender Appell an das Miteinander der Religionen und Kulturen zu verstehen ist: Nathan der Weise. Das Diwan-Theater ist eine mobile Bühne, die auf Einladung der Kulturwerkstatt nach Lüdenscheid kommen wird.

„Wir haben uns ja extra für das Jubiläumsjahr Kooperationspartner gesucht“, sagt Thomas Wewers, Leiter der Integrativen Kulturwerkstatt. Neben Dahlmann oder auch dem Schlesinger-Ensemble ist der CVJM einer dieser Kooperationspartner und stellt für den Auftritt des Diwan-Theaters den Saal im CVJM-Heim an der Mathildenstraße zur Verfügung.

Themen haben nicht an Aktualität und Dringlichkeit verloren

Lessings eindrucksvoller Stoff rund um Toleranz und Menschlichkeit hat auch nach mehr als 200 Jahren nichts an Aktualität und Dringlichkeit verloren, sondern fordert in Zeiten der Globalisierung eine unausweichliche Auseinandersetzung heraus, heißt es in der Einladung des Figurentheaters für Samstag, 19. Mai. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.

Die Puppenspieler führen das Stück mit Original- Texten auf und bringen es mit einer modernen Sichtweise und unbeschwert auf die Bühne. Die Akteure sind Figuren mit detailliert verarbeiteten lebensgroßen Köpfen, die die individuellen Charaktere des Stücks verkörpern und mit den Spielern interagieren.

Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse

Auch die Gaststätte Dahlmann ist Kooperationspartner. Dort gastiert am Freitagabend ab 19.30 Uhr der Kabarettist Martin Fromme. Er stellt sein Programm „Besser Arm ab als arm dran“ vor. Nicht-Behinderte werden auf die vorhandenen Arme genommen, Behinderte aber auch. 2015 bewarb sich der Kabarettist bei den Lüdenscheider Kleinkunsttagen um die „Lüsterklemme“, die allerdings am Ende Christoph Reuter mit nach Hause nahm.

Einlass in den Dahlmann-Saal ist ab 19.15 Uhr. Karten für beide Vorstellungen kosten im Vorverkauf je 13 Euro, an der Abendkasse 16 Euro. Sie sind unter anderem zu haben im LN-Ticketshop.