Martin Bärwolf: Lüdenscheids Chefplaner setzt die Segel

Von: Olaf Moos

Martin Bärwolf geht Ende Mai in den Ruhestand. © moos

Der oberste Stadtplaner Lüdenscheids setzt die Segel. Der Wind bläst in Richtung Ruhestand. Am 31. Mai wird Fachbereichsleiter Martin Bärwolf (63) in den Rentenhafen einlaufen.

Lüdenscheid – Der passionierte Segelsportler und Rockgitarrist Bärwolf lässt dann – um im Bild zu bleiben – durchaus schwere See hinter sich. Nach 32 Jahren in Diensten der Stadt hat sein Abschiedstörn durch Büros und Ausschüsse begonnen. Er macht nicht den Eindruck, dass es ihm schwer fällt, seinen Stuhl zu räumen. Es bleibt ja immer was zu tun.

Geboren in Wanne-Eickel – „Jetzt leider Herne“, sagt er – stürzte sich der Junge aus dem „Pott“ in Dortmund in das Studium der Raumplanung. Da war Lüdenscheid noch in weiter Ferne. Bevor Martin Bärwolf 1991 erstmals das Rathaus der Kreisstadt betrat, um unter dem damaligen Planungsamtsleiter Ulrich Hering zu arbeiten, hatte er Station in Gelsenkirchen und beim Regierungspräsidenten in Arnsberg gemacht.

Am Ende der erfolgreichen Bauverhinderung stand ein großer Spielplatz

Seine Erinnerung an die erste Aufgabe in Lüdenscheid klingt frisch, als wenn es gestern gewesen wäre. „Ich durfte am ersten Bebauungsplan mit Grünflächenbezug arbeiten.“ Das war ein Plan, „nicht um zu bauen, sondern um Bauten zu verhindern und Grünflächen zu schützen“. Dafür hatte Hering damals eine neue Abteilung aufgebaut, die später „Umweltbüro“ genannt wurde.

Es ging um den Bebauungsplan Hohfuhrstraße. Am Ende der erfolgreichen Bauverhinderung stand ein großer Spielplatz, mitten in der Stadt, trotzdem mitten im Grünen, zwischen Waldorf-Kindergarten und Haus der Jugend, ein Vorzeigeprojekt – Fertigstellung: Juli 2020. Behördliches Planen und Bauen dauert halt.

Herings Nachfolger Frank Droste machte den jungen Ingenieur später zum Abteilungsleiter Bauleitplanung. Und als, noch später, Baudezernentin Marion Ziemann mit Drillingen schwanger war und sich in den Mutterschutz verabschiedete, schlug die Stunde des Martin Bärwolf. Er formuliert es uneitel. „Da bin ich dann nachgerutscht.“

So rutschte er auch in teils anstrengende Diskussionen, lieferte sich manches Scharmützel im Bau- oder im Planungsausschuss, im Verwaltungsvorstand, in überörtlichen Gremien oder bei Bürgerversammlungen. Der oberste Stadtplaner Lüdenscheids sagt, es sei immer ein Vorteil gewesen, keiner politischen Partei anzugehören – abseits der Phalanx der politischen Wahlbeamten. „Dann schützt dich zwar keiner, aber da bietest du auch keine Angriffsfläche.“

Leuchtturmprojekte, Zukunft in Stein und Stahl

In seine Zeit in Diensten der Stadt fielen die Planung und Umsetzung prägender Projekte. Die Neugestaltung des Rathauses und des Rathaus-Umfeldes mit dem für Lüdenscheid ersten Beteiligungs-Wettbewerb renommierter Baumeister; die Idee des Hochzeitsgartens, für den Raumplaner Bärwolf die Expertise der Firma Erco einholte, unter deren Dach ein Sonnengutachten entstand; die Konversion der belgischen Kasernen auf 40 Hektar Fläche; das Stern-Center; die grundlegende Kosmetik fürs Bahnhofsgelände inklusive Gleisverlegung; die Fachhochschule Südwestfalen; die Phänomenta mit dem Foucault’schen Pendel; schließlich die neue Musikschule. Leuchtturmprojekte, Zukunft in Stein und Stahl, gebaut für Menschen.

Aber auch: die anfangs umstrittene Umgestaltung des Rosengartens; die Errichtung des Bert-Allen-Hauses am Sternplatz, für das das sogenannte Gänsegärtchen weichen musste; und natürlich P & C, dieses Geschwür in prominentester Lage, das nur deshalb existiert, weil die Stadt auf die Verhängung von Vertragsstrafen verzichtete – und der Modekonzern den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung eine lange Nase drehen konnte.

Dass nicht alles gelingt, was gut und richtig sein soll für die Stadtentwicklung, das zuzugeben hat Martin Bärwolf erkennbar kein Problem. Der Widerstreit von Interessen kennt eben nicht nur Sieger. Den Rückzug von der Bebauung der Rätherwiesen, für die Bärwolf geworben hatte, weil sich mehr als 100 bauwillige Familien in der Kreisstadt ein Eigenheim schaffen wollen – „Ergebnis eines demokratischen Prozesses“, resümiert er nicht ohne Bedauern.

Kann nicht verstehen, dass „die Lüdenscheider ihre eigene Stadt in Grund und Boden motzen“

Doch summa summarum blickt der Stadtplanungs-Chef zufrieden auf die zurückliegende Entwicklung Lüdenscheids. Trotz der Leerstände in der Innenstadt, trotz einer sinkenden Einwohnerzahl. Und will nicht verstehen, dass „die Lüdenscheider ihre eigene Stadt in Grund und Boden motzen“. Man darf niemals nachlassen, lautet eine seiner Forderungen. „Mein Job ist es, gesellschaftliche Entwicklungen zu erkennen und tragfähige Konzepte und Mehrheiten dafür zu finden.“

Dazu gehört, so ein weiteres Credo des künftigen Rentners, das Zusammenbringen von Kultur, Events und Bildung, das Berücksichtigen sozialer Aspekte, die Belange des stationären Einzelhandels im Kampf gegen das Internet. Dazu gehört das Zielkonzept Innenstadt, die Politur auf dem Graf-Engelbert-Platz und in der Fußgängerzone, die Schönheitsoperation für die Wiesenstraße. Das alles sind für Martin Bärwolf Teile einer riesigen Daueraufgabe, bei der immer wieder neue Antworten gefunden werden müssen.

Auch auf ökologische Herausforderungen. Einerseits empfindet der Stadtplaner Genugtuung. „80 Prozent der Bauvorhaben in unserer Verantwortung wurden auf Brachflächen verwirklicht, die ohnehin schon versiegelt waren.“ Andererseits „haben wir zu spät damit begonnen, flächensparend zu bauen“.

Und jetzt? „Ich werde mich nicht als Pensionär fühlen.“ Segeln auf der Bigge, Musik machen, mehr Zeit mit seinem 16-jährigen Sohn – und den eigenen Anspruch verwirklichen, etwas für die Bildung in der Stadt zu tun. Dafür muss Martin Bärwolf nicht über den Tellerrand schauen. Seine Frau Heike, ebenfalls städtische Bedienstete, wird das aus Bundesmitteln großzügig geförderte „Tumo“-Center Lüdenscheid mit aufbauen – eine digital-kreative Bildungseinrichtung, die für ein besonderes Ausbildungskonzept steht, an der Schnittstelle von Technologie und Design. „Dabei“, sagt der Ehemann, „will ich gerne helfen“. Na dann, Martin Bärwolf! Vielen Dank für alles! Und Mast- und Schotbruch!