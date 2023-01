Markthändler in Lüdenscheid: Merhaba auf dem Wochenmarkt 

Markt

+ © Henrike Utsch Markthändler Mahmut Celik verkauft an seinem Stand natürlich auch sein Lieblingsgemüse: Tomaten. © Henrike Utsch

„Vor Corona war es auf dem Markt sehr sehr gut“, sagt Mahmut Celik. Viel von dieser sehr guten Zeit hatte er nicht.

Vor zwei Jahren übernahm er den Obst- und Gemüsestand seines Bruders, jetzt seien die Geschäfte gerade schwierig. Und im Moment ist auch noch Winter, es regnet.



Kaum einer traut sich bei nasskaltem Wetter auf den Rathausplatz, um ein paar Gurken, Tomaten oder einen Kürbis zu kaufen. Die meisten, die kommen, sind Stammkunden, die auch bei Regen kommen und fürs Mittagessen einkaufen. „Merhaba!“, heißt es dann. Ein kurzer Plausch auf Türkisch, dann geht es weiter.



Von Orangen und Mandarinen wird man nicht reich

Mahmut Celik bleibt hinter seinem Stand stehen, heute schiebt er ein wenig die Paletten von links nach rechts. Solche Tage gibt es auch. Und dafür ist er ganz früh aus Kamen gekommen. „Früher...“, setzt er an. Jaja, dieses Früher – vor der Brücke, vor dem Stau, jetzt also noch früher losfahren. Aber gelohnt hat es sich immer. Nur heute regnet es, und es ist zwischen den Jahren, da haben alle auf Vorrat eingekauft. Früher war er auch in Altena und Plettenberg, aber damit hörte er auf, denn Lüdenscheid reichte.



Jetzt überlegt er gerade, ob er im Sommer noch einen neuen Markt ausfindig machen wird. Im Winter habe es eh keinen Sinn, das Sortiment sei zu gering. Nur Orangen und Mandarinen, davon werde man nicht reich, das reiche eigentlich für gar nichts, weder fürs Benzin noch für das Kühlhaus. Also bleibe ihm nur, in den grauen Himmel über Lüdenscheid zu schauen und von Spargelzeit, Kirschen und Erdbeeren zu träumen.

Hohe Einkaufspreise

Der Markt ist für Mahmut Celik ein ständiger Begleiter gewesen. Elf Jahre lang stand er auf Trödelmärkten und fuhr gleichzeitig Stapler bei einem Discounter. Seinem Bruder, der seit 1998 einen Marktstand hatte, half er auch ab und zu. Jetzt fährt er frühmorgens selbst auf den Großmarkt nach Venlo oder Dortmund. Seine erwachsenen Kinder kommen manchmal mit und helfen, ebenso sein Bruder Hassan, aber derzeit gibt es einfach nicht so viel zu helfen.

Die Einkaufspreise sind hoch und für die Preise wird er seine Ware nicht los. Mittlerweile gibt es auch große türkische Supermärkte, die alles auf einmal anbieten und somit für viele der Kunden, die sonst bei ihm waren, praktischer seien. Wie lange er den fehlenden Umsatz wegstecken kann, weiß er nicht. Aber weitermachen wolle er. Auch wenn das frühe Aufstehen anstrengend sei. Wenn Mahmut Celik kocht, dann was mit Tomaten, das ist sein Lieblingsgemüse. Kochen kann er alles, sagt er – und essen auch.

Serie: Der Lüdenscheider Wochenmarkt ist eine Institution. Tausende Kundinnen und Kunden strömen immer mittwochs und samstags auf den Rathausplatz – um zu klönen, zu bummeln und sich mit den Waren des täglichen Bedarfs einzudecken. Die Lüdenscheider Nachrichten stellten in 18 Folgen die Markthändlerinnen und -händler vom Wochenmarkt vor.

Von Henrike Utsch