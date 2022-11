Markthändler im MK: Der Globus auf 24 Quadratmetern

Teilen

Dirk und Claudia Kammering in ihrem Stand „Pfeffer und Co“ mit Chimichurri, dem leichtscharfen Lieblingsgewürz, das aus Süd- und Mittelamerika stammt und das man zu Fleischgerichten serviert. © Henrike Utsch

Machlepi, Tonkabohnen, Odermenning, Pili-Pili und Piri Piri? Was wie das Rezept von einer Spezialsüßigkeit aus der Schokoladenfabrik von Willi Wonka klingt, ist der Beruf des Lüdenscheiders Dirk Kammering. Er verkauft Heilkräuter, Gewürze und Gewürzmischungen sowie Tee an seinem Stand auf dem Markt und in seinem Laden an der Königsberger Straße in Lüdenscheid. 2005 fing er bei Ina Fehlmann, seiner Vorgängerin, an und 2018 übernahm er das Geschäft „Pfeffer und Co“.

Von Henrike Utsch

Lüdenscheid – An diesem Oktobertag läuft es gut, der Herbst ist da, Tee wird schon gut abgenommen, außerdem ist Gurkeneinmach- und Suppenzeit, da braucht es die entsprechende Farbe im Topf. Das ist, was Gewürze für Dirk Kammering sind: Farbe. Seine Gewürze sind eine spät entdeckte Leidenschaft für den gelernten Automateneinrichter (heute Zerspanungstechniker Fachrichtung Drehtechnik).

Hätte er geahnt, wie sehr er im Verkauf von Gewürzen und Kräutern aufgehen würde, hätte er 20 Jahre zuvor schon den Beruf gewechselt, meint er heute. In der Anfangszeit kreierte er nach Feierabend seine ersten Mischungen, 2009 kam ein Kunde zu ihm, der „Ras el Hanout“ (arabisch für „das Gewürz des Chefs“) forderte. So etwas hatte Kammering da noch nicht. Also setzte er sich an seine persönliche Mischung des Gewürzes, das traditionell 25 oder mehr Zutaten enthält.



Der Kunde, ein weitgereister Deutscher mit Vorliebe für die orientalische und arabische Küche, sei begeistert gewesen und habe das Gewürz als „eins der besten“ bezeichnet, die er probiert habe. Der Rest ist Geschichte: Heute mischt und packt Dirk Kammering seine Produkte größtenteils selbst. Auch für Kundenwünsche sei er immer offen, Herausforderungen nehme er gerne an.



Beliebt seien seine Dips und Rubs – Dips sind Gewürzmischungen für zum Beispiel Salate und (Salat-)Soßen und Rubs eignen sich laut Kammering hervorragend zum Fleischanmachen.



Ras el Hanout, das Gewürz des Chefs, in diesem Fall von Dirk Kammering gemischt. © Henrike Utsch

Die Namen der selbstgemischten Gewürze sind vielversprechend: Magic Dust, Butt Glitter oder Imperator sind nur einige Wahlmöglichkeiten. Seit ein paar Jahren trifft „Pfeffer und Co“ auch ungeplant einen Trend. Gewürze-Startups mit bunter Verpackung und einfallsreichen Namen stapeln sich in den Supermärkten und fordern teils beachtliche Preise für ihre Gewürzkreationen. Für Dirk Kammering kein Grund zur Sorge: „Preislich und qualitativ lassen wir uns gerne vergleichen“, sagt er.



Zwischendurch wird es voll vor Kammerings Stand, er muss arbeiten. Seine Kunden sind junge Leute und ältere Menschen, die Kundschaft ist bunt gemischt. Während der Lockdowns habe sich ihm eine völlig neue Käuferschicht eröffnet: „Berufstätige mit geschlossener Kantine“. Mit den täglichen Kochversuchen hätten sich bei der einen oder dem anderen ganz neue Welten aufgetan – und Dirk Kammering half beim Geschmack. „Ein Gewürz soll unterstützen, nicht nach Gewürz schmecken“, betont er.



Wenn es seine Zeit erlaubt, kocht er auch sehr gerne selbst. Sein Favorit unter den Gewürzen war lange Chimichurri, mittlerweile ist es die äthiopisch-eritreische Mischung Berbere. Immer dasselbe sei langweilig.



Als Markthändler hat man keine Work-Life-Balance, davon kann Kammering ein Lied singen. Trotzdem will er seinen Beruf „so lange machen, wie es geht“. Als er dieses Jahr mehrere Monate wegen eines gebrochenen Sprunggelenks ausfallen musste, fehlte ihm der Markt sehr. Seit 2015 ist auch seine Frau Claudia an Bord. Dass die beiden sich auf dem Plettenberger Wochenmarkt getroffen haben, verdankt Dirk Kammering seinem Stand. Wer dort einkauft, bekommt auch immer mal wieder interessantes Fachwissen mit („Roter Pfeffer ist eigentlich gar kein Pfeffer, sondern eine Frucht“) oder ein Sprüchlein zum Wechselgeld dazu („Gehst auf’n Markt, kriegst ‘nen Taler“). Dafür und für sein schallendes Lachen ist er bei seinen Kunden bekannt. Einer Sache können sie sich immer sicher sein: „Ich komm’ wieder, macht euch keine Hoffnungen.“