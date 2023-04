Marktführer Busch-Jaeger gewährt Blick hinter die Kulissen

Von: Susanne Kornau

Logistik, Nachhaltigkeit, Mission to Zero – alles gehört zusammen. Praxisbeispiele gab das fachkundige BJ-Team (hier vor der Solar-Blume). © popovici

Logistik-Veranstaltung bei Busch-Jaeger: Nachhaltig planen - bis hin zum Paketband aus Papier.

Lüdenscheid – Wenn man nur wüsste, was der Kunde morgen will. Wenn man bloß wüsste, wann die Brücke wieder steht. Wenn man doch wüsste, ob der, der wagt, auch gewinnt. Auch Adalbert M. Neumann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Busch-Jaeger Elektro GmbH, hat nicht alle Antworten, das gibt er unumwunden zu. „Wo geht die Reise hin?“ fragte er das Fachpublikum, das sich am Donnerstag am Freisenberg zum „Blick hinter die Kulissen“ der Busch-Jaeger Logistik traf. Die Frage stellt er sonst im Team, gilt es doch, frühzeitig gemeinsam ein Gefühl für die richtigen Antworten zu finden, auch deshalb, um auf Funktionsstörungen im System reagieren zu können. Und Dysfunktionen gab es zuletzt einige: Pandemie, Flutfolgen, aber auch plötzlich auftauchende Spieler im Smart-Markt oder die schnell zunehmende Bedeutung des E-Commerce.

Trotzdem will sich das 1879 gegründete Unternehmen natürlich die Steuerung nicht aus der Hand, die zentrale Rolle im Haus nicht nehmen lassen. Fast 600 Millionen Euro Umsatz im Jahr verpflichten. „Es bleibt spannend“, sagt Neumann und gibt trotzdem schon einmal eine Antwort auf Herausforderungen der Zukunft: „Ganze Städte zu optimieren, das ist unser Thema.“ Doch bevor intelligente Gebäude entstehen, muss die Vorstellungskraft zunächst ins Produkt gehen und das, möglichst effizient, zum Kunden kommen. Viele Stellknöpfe also, viele Wege, die noch nachhaltiger und direkter werden können. Viele Kleinigkeiten, die bedacht sein wollen – von der Frage, „wie vermeide ich, Luft zu fahren“ bis zum Paketband aus Papier.

„Wir stehen jeden Tag vor neuen Aufgaben, die wir gestern noch gar nicht gesehen haben“, stellt Logistik-Leiter Jörg Siemers fest. Um die bewältigen zu können, muss man schon mal etwas wagen. Gerade ist man wieder zu einem solchen Abenteuer aufgebrochen: Seit Kurzem pendelt ein E-Truck zwischen Lüdenscheid und dem Werk Aue, wo die Kunststoffteile mit spezieller Oberflächentechnik produziert werden.

Fördermühlen mahlen langsam

Das will finanziert sein, soll sich auf lange Sicht aber natürlich rentieren. Die Fördermühlen mahlen langsam, aber wenigstens stand das Fahrzeug pünktlich vor der Tür: 666 PS, sechs Batteriepakete, die bis zu 540 kWh liefern, ein Durchschnittsverbrauch von 1,1 kWh pro Kilometer und bis zu 44 Tonnen Gesamtzuggewicht – so wird inzwischen die Strecke zwischen Lüdenscheid und Aue mehrmals am Tag bewältigt. 50 Prozent weniger Energieverbrauch als ein Diesel, spart der E-Truck bei 120 000 Kilometern im vollelektrischen Werkverkehr 112 Tonnen CO2 im Jahr.

Ohne die Lust am Spielerischen, am Ausprobieren, wäre man womöglich noch gar nicht so weit. So war es auch bei den AGVs. Die Protagonisten des fahrerlosen Systems, die „Kollegen“ Tiara und Joshi, sind Automated Guided Vehicles. Das heißt, die beiden bewegen sich – ähnlich wie ein Staubsaugerroboter – sicher und mit bestenfalls 1,4 Meter pro Sekunde durch die Hallen, umkurven Hindernisse und transportieren codierte Kisten, Kästen und Paletten von A nach B. Nach vierstündigem Einsatz reicht ein Ladepäuschen von 15 Minuten, und weiter geht’s, bei Bedarf auch in Geisterschichten. Im ersten Jahr haben sie 11 530 Kilometer zurückgelegt. Diese und andere Vorteile haben sich inzwischen herumgesprochen, und andere Lüdenscheider Industriebetriebe haben sich vor Ort bereits über Nutzen und Möglichkeiten informiert.

Auf solche Nachahmer-Effekte hofft Busch-Jaeger bei vielen seiner Schritte auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft. Schon das erste zarte Pflänzchen, das seit ein paar Jahren im „Vorgarten“ steht, war früh ein Schritt in diese Richtung: die Smart Flower, eine Blume mit Blütenblättern aus Photovoltaik-Paneelen, die sich mit der Sonne drehen und nachts einklappen. Heute sind längst die Parkplatzdächer große PV-Flächen, die den Energiebedarf am Standort decken. Für den E-Truck wird gerade noch die Lade-Infrastruktur gebaut. Es geht weiter.

Der neue E-Truck mit Auflieger ist täglich mehrfach zwischen den Werken Aue und Lüdenscheid unterwegs. Der Vorreiter hofft auf Nachahmer im elektrischen Lieferverkehr. © BJ

Der flotte „Joshi“ hat ringsum alles im Blick. © Popovici